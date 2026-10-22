Marruecos bloquea el regreso de los menores invasores de Ceuta mientras exige a España su devolución

"Los expedientes se envían a Marruecos y Marruecos no responde a las solicitudes". Ese es el verdadero motivo de por qué no ha podido ser reagrupado con su familia ni uno solo de los menores que entraron ilegalmente en Ceuta durante el asalto de los días 30 y 31 de julio, aseguran a Libertad Digital fuentes de Extranjería. No obstante, nos advierten, no es ninguna novedad. El Reino alauí "está haciendo lo que ha hecho siempre".

El Gobierno ceutí, por su parte, ha contabilizado un total de 3.390 menores entre los irregulares que permanecen en la ciudad autónoma tras la invasión, lo que multiplica por más de cien veces la capacidad de acogida de las autoridades locales, que han tenido que habilitar hasta doce recursos extraordinarios para atender a todos los niños y adolescentes que cruzaron la frontera junto a los más de 80.000 inmigrantes que entraron en avalancha.

Desde Extranjería se ha hecho un esfuerzo por agilizar los expedientes de los menores. Pero el resultado ha sido nulo debido al bloqueo de Marruecos. Paradójicamente, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue salvando la cara de Mohamed VI y defendiendo que cuenta con su compromiso de "plena colaboración", pese a que las autoridades alauitas llevan semanas culpando a España de que los menores no hayan regresado con sus familias.

Lo hacía antes de la invasión

En definitiva, lo que Marruecos está haciendo con esos requerimientos es lo mismo que hacía antes de la invasión: ignorarlos para impedir la tramitación de las devoluciones. Y, con ello, obligar a las autoridades españolas a hacerse cargo de los menores que se encuentran en nuestro territorio. En este caso, en Ceuta. Llegados a este punto, cabe recordar que la capacidad ordinaria de acogida de menores extranjeros no acompañados de la ciudad autónoma es de 29 plazas.

A la vista está que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene asumido que esos niños y adolescentes se quedarán en nuestro país. De ahí que desde el principio de la crisis derivada de la invasión de Ceuta planificara su traslado a la Península y su reparto por distintas comunidades autónomas. De hecho, la ministra de Infancia y Juventud —Sira Rego— insistía en acelerar dicho reparto para "desinflamar" la situación. "Es imposible que Ceuta se haga cargo sola", utilizaba como excusa a 23 de septiembre.

La denuncia de Vivas

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), denunció públicamente el pasado lunes que no se estaban produciendo las reagrupaciones de los menores y reclamó que se articulasen los medios "necesarios" para proceder al "retorno inmediato" de los niños y adolescentes que ya han sido filiados. Se calcula que alrededor de 700 aún no habrían sido registrados.

Según las cifras ofrecidas por el mandatario ceutí, a comienzos de semana sólo se habían tramitado 160 expedientes. Y, deslizó, Marruecos no estaba propiciando las devoluciones. Vivas exigió al Gobierno que pidiera al país vecino "que facilite las repatriaciones" y que "si se niega, habrá que decirle a la UE que no quieren colaborar".