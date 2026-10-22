Irene Montero recupera como número 3 a Dina Bousselham, la exasesora del móvil de Pablo Iglesias

Podemos ya tiene confeccionadas las listas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Irene Montero ha incorporado a su equipo a radicales sindicalistas, activistas antirracistas y feministas, después de haber sido elegidas en el proceso de primarias abiertas de la semana pasada.

Según ha podido saber Libertad Digital, en Madrid, Montero estará acompañada en los primeros puestos por Jacinto Morano, Dina Bousselham y Serigne Mbayé. Morano, número dos de la lista, es abogado laboralista y ha intervenido en procedimientos judiciales como el que supuso la primera condena al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. También fue diputado en la Asamblea de Madrid. Mientras que Mbayé es activista de origen senegalés, miembro del sindicato de manteros de Madrid y secretario de antirracismo de Podemos.

Bousselham, por su parte, fue exasesora de Pablo Iglesias, el exlíder de Podemos que fue investigado hasta este año por la justicia por acceder durante seis meses a la memoria del teléfono móvil robado de Bousselham sin su permiso. Bousselham está muy implicada en el movimiento feminista y en la defensa de los inmigrantes.

También formarán parte de la lista Boti García Rodrigo, activista por los derechos LGTBI y directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI (2020-2023), y Simón de la Riva, miembro de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI).

Alejandra Sandoval, número uno en Barcelona

En Cataluña, Alejandra Sandoval encabezará la representación de Podem en la circunscripción de Barcelona. Actual concejal en Sabadell, es de origen chileno y está implicada en movimientos sociales desde el 15-M. Es psicóloga y psicopedagoga y tiene una amplia experiencia municipalista.

Mar Cambrollé, histórica activista y presidenta de la Federación Plataforma Trans, liderará la lista por Sevilla. Nacida en el franquismo, fundó en Sevilla la asociación que convocó la primera manifestación por la libertad sexual en 1978 y participó en las movilizaciones para lograr la aprobación de la ley trans.

En la Comunidad Valenciana, María Teresa Pérez, que fue directora del Instituto de la Juventud (2020-2023), será la candidata por Alicante. Manuel Pravia, portavoz y delegado del Sindicato de Estibadores en Avilés, será el número uno por Asturias. Pravia tuvo una gran implicación en la exitosa huelga de 60 días que los estibadores mantuvieron contra varias empresas –entre ellas, una de la familia de José María Figaredo (Vox)– y con la que detuvieron el ERE que amenazaba sus empleos.

Lucía Muñoz Dalda, regidora en el Ayuntamiento de Palma y secretaria de vivienda de Podemos, será la candidata por Baleares. Está muy implicada en el activismo feminista, por el derecho a la vivienda y contra el genocidio en Palestina. Formó parte de la rídicula flotilla que intentó montar el numerito en Israel.

Pablo Iglesias y el móvil de Bousselham

Es curioso cuanto menos que Montero recupere a Dina Bousselham después de la polémica que hubo entre ella y Pablo Iglesias. El conocido como caso Dina tiene su origen en el robo del teléfono móvil de Bousselham, exasesora del entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, en noviembre de 2015. La tarjeta de memoria del dispositivo, que contenía fotografías personales y conversaciones internas de Podemos, terminó en manos de los responsables de la revista Interviú, que facilitaron una copia al excomisario José Manuel Villarejo. Este utilizó posteriormente parte de aquella información para filtrarla a medios de comunicación con el objetivo de perjudicar políticamente a Iglesias y a su formación, según estableció la Audiencia Nacional en una sentencia dictada en mayo de 2026.

La polémica también salpicó al propio Pablo Iglesias, después de conocerse que había recibido la tarjeta de memoria original de manos del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, en enero de 2016 y que la mantuvo en su poder durante medio año sin informar de ello a Bousselham. Cuando finalmente se la devolvió, surgieron dudas sobre el estado del dispositivo, lo que llevó al juez instructor a investigar si el exlíder de Podemos había podido dañarlo deliberadamente. Sin embargo, no se acreditó que Iglesias hubiera destruido la tarjeta y el Tribunal Supremo rechazó investigarlo penalmente por falta de indicios suficientes. Por su parte, la Audiencia Nacional condenó en mayo de 2026 a Villarejo a tres años y seis meses de prisión por revelación de secretos, reconociendo tanto a Bousselham como a Iglesias como perjudicados.