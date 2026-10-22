La Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo a primera hora de este jueves para registrar las instalaciones de la ONG No Name Kitchen en Ceuta, en el marco de la investigación abierta por la presunta implicación de la organización no gubernamental con el reparto de armas y botes de espráis pimienta —entre otro material peligroso— a los inmigrantes que entraron ilegalmente en la ciudad autónoma durante el asalto de los días 30 y 31 de julio. Al menos tres personas han resultado detenidas durante la operación.

Aunque "no es el momento de adelantar conclusiones", señalan desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles, sí lo es de "respaldar a los compañeros de Policía Judicial y de los GRS que han realizado hoy en Ceuta una entrada y registro autorizada judicialmente". En declaraciones a Libertad Digital, el secretario de relaciones institucionales de la AUGC, Diego Madrazo, ha insistido en "el pleno respeto a la investigación y la presunción de inocencia" pero también en las circunstancias en las que están trabajando los agentes.

"Está acreditado que en Ceuta circulan espráis de pimienta, armas blancas y artefactos caseros entre personas con las que los agentes trabajan cada día (los ilegales)", argumenta Madrazo. "Desde la entrada masiva de finales de julio", añade en referencia a la avalancha de más de 80.000 irregulares que accedieron a territorio español en menos de 48 años, "al menos once militares han resultado heridos, varios de ellos han tenido que ser operados, y guardias civiles y policías han sufrido agresiones de forma reiterada".

Cabe señalar que el pasado domingo, la Policía Nacional tuvo que sacar a todos los ilegales que había en un autobús, que participaba en el traslado de los inmigrantes que habían sido desalojados de los asentamientos levantados en el Tarajal y el Poblado de Regulares hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Ceuta, por un incidente con un bote de espray pimienta. Uno de los ocupantes roció el gas en el interior del vehículo durante el trayecto.

Estos hechos habrían impulsado la investigación sobre el origen del material peligroso que obra en poder de los irregulares y que utilizan para "sembrar el caos", señalan a este periódico fuentes cercanas a la investigación. Madrazo, por su parte, recuerda a LD que "en agosto ya se investigaron compras masivas de material para fabricar botellas que deflagran, y que fueron lanzadas contra agentes y militares".

¿Incitan a atacar a las fuerzas de seguridad?

"Si la investigación demuestra que alguien ha suministrado ese material o ha incitado a atacar a las fuerzas de seguridad, debe responder con todo el peso de la ley, sea quien sea", advierte el portavoz de AUGC. "La labor humanitaria es legítima y necesaria, pero nunca puede servir de cobertura para poner en riesgo la integridad de quienes garantizan la seguridad de todos", asevera Madrazo.

"Pedimos al Ministerio del Interior tres cosas concretas: respuesta contundente frente a las entregas y portes de armas que puedan estar siendo usadas, equipos de protección individual adecuados (ocular y respiratoria) para los agentes que realizan estos servicios, y refuerzos estables en Ceuta", detalla, "además del reconocimiento de nuestra profesión como profesión de riesgo, porque lo que ocurre en Ceuta demuestra su idoneidad cada día".

El doble rasero de NNK

Precisamente este jueves hemos conocido que No Name Kitchen, presuntamente vinculada con la distribución de armas entre los invasores que están siendo utilizadas contras las fuerzas de seguridad, han promovido un manifiesto contra el odio y las violaciones de derechos en Ceuta.

Los firmantes condenan que algunas autoridades utilicen un lenguaje —según ellos— criminalizador, deshumanizante y degradante, "incluso belicista", para hablar de la entrada irregular de decenas de miles de inmigrantes a finales de julio.

