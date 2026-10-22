Vivas teme "que la falta de normalidad se convierta en la nueva normalidad" de Ceuta

"Si todavía a día de hoy quedan 15.000 (ilegales), significa que de normalidad nada", ha afirmado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), sobre la crisis por la que atraviesa la ciudad autónoma como consecuencia de la invasión de inmigrantes desde Marruecos entre los días 30 y 31 de julio durante su participación en el programa La Mesa de Antena 3.

🗣️ @JuanVivasLara sobre la actual situación de Ceuta en #LaMesa: "Lo que sí tenemos es un riesgo, que la falta de normalidad se convierta en la nueva normalidad" DIRECTO ▶️ https://t.co/ihEPFsNMiq pic.twitter.com/N1KSflX1AD — La Mesa (@LaMesa_A3) October 21, 2026

"La delincuencia se ha incrementado en un 60%, las llamadas al 112 se han incrementado en un 200%. Hablo del último mes, el mes de septiembre", ha señalado el mandatario ceutí. "Incidencias en el puerto, reyertas, altercados del orden, violencia de todo tipo… Se han incrementado en un 500%".

Por otra parte, ha destacado, "las obras ilegales se han incrementado en un 660%, las urgencias en el hospital se han incrementado en un 400%, y la economía de Ceuta pierde todos los días un millón de euros". "En los tres meses que llevamos desde la invasión, el equivalente al 5% del PIB de todo el año", ha añadido.

"No podemos hablar de normalidad", ha aseverado. "Lo que sí tenemos es un riesgo, que la falta de normalidad se convierta en la nueva normalidad", ha insistido. La responsabilidad —no ha dudado el presidente ceutí— es del Gobierno de Pedro Sánchez, por el "manifiesto incumplimiento" de sus "obligaciones constitucionales" a la hora de proteger la integridad territorial de la ciudad autónoma.

Sánchez no ha estado a la altura

Vivas también ha recordado la falta de previsión del Ejecutivo. En los días previos a la avalancha masiva, ya había aumentado considerablemente el flujo de inmigrantes ilegales y no hicieron nada al respecto. La capacidad de acogida de menores de Ceuta "había pasado de 180 a 800" en una semana, por ejemplo. Además, él mismo hizo una "petición de socorro" que no fue atendida.

Según ha asegurado el presidente de la ciudad autónoma, recurrió a todos los ministerios implicados y pidió expresamente que se enviaran refuerzos policiales, se desplegara al Ejército y se decretara la situación de emergencia. Sánchez, con el que afirma no ha podido tener una conversación individual, "no está a la altura de la responsabilidad que se le debe de exigir a un presidente del Gobierno".