Aluvión de críticas a la entrevista de Sánchez con Broncano: "Es un delincuente, da vergüenza verlo"

El paso del presidente del Gobierno por La Revuelta de RTVE ha llevado al programa de David Broncano a cotas de audiencias nunca logradas desde su estreno. Según las cifras oficiales, la visita de Pedro Sánchez ha convertido el espacio en la emisión no deportiva más vista del año en televisión. La entrevista comenzó con un 24,1% de share para culminar superando el 40%.

La conversación transcurrió en un tono de amiguismo que permitió a Sánchez desenvolverse cómodamente ante las cámaras de la televisión pública. Broncano, luciendo un pin con la bandera de España, y el presidente, exhibiendo otro en el que se podía leer "Perro Sanxe", protagonizaron una entrada al plató repleta de guiños, complicidades y comentarios calculados.

El programa ya venía calentando el ambiente antes de la llegada del jefe del Ejecutivo con constantes referencias al "jefe infiltrado", marcando así el terreno de lo que terminaría siendo una entrevista sin grandes complicaciones para el líder socialista. A lo largo de la entrevista, el tono distendido sirvió de escudo para pasar de largo sobre los asuntos más espinosos de su Gobierno, permitiendo a Sánchez desviarse de las preguntas incómodas sobre su patrimonio o los casos de corrupción que cercan a su entorno, para terminar derivando la conversación hacia anécdotas personales de campaña o confesiones sobre su vida íntima y su relación con Begoña Gómez, asuntos que distan mucho de la realidad que enfrenta el PSOE.

La audiencia compara a Sánchez con Nerón

El formato, sin embargo, no atrajo a los oyentes habituales de Es la Mañana de Federico. Al preguntar a la audiencia qué les había parecido la intervención del Presidente en La Revuelta, sólo una escuchante - Susana, de O Porriño- admite que sintonizó TVE unos instantes.

María Luisa, de Málaga, asegura que en su casa no se ve la televisión pública porque "tiene el control parental" y considera que Sánchez tiene más pudor que José Luis Ábalos.

Las valoraciones de la entrevista, por tanto, se basan en los extractos emitidos en Es la Mañana en los que Sánchez se prestaba a hablar de los aspectos más íntimos junto a su esposa. Según el Jefe del Ejecutivo y candidato del PSOE a las elecciones del 29-N, éll y Begoña Gómez tienen "una vida sexual activa y sana".

🔴 El bochornoso paso de Sánchez por TVE: esquiva hablar de su patrimonio, intenta dar protagonismo a su "beso en el mítin" y alardea de "vida sexual activa" con Begoña pic.twitter.com/iJdxCJo71I — Libertad Digital (@libertaddigital) October 22, 2026

Pero más allá de los chascarrillos a los que se prestan las confesiones del Presidente, la audiencia compara a Sánchez con Nerón, un tipo que disfruta viento cómo se quema todo a su alrededor.