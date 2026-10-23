El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un plazo de dos días a Patrimonio del Estado para que le haga entrega del acta que refleje todos los regalos que recibió José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno.

El exlíder del PSOE aseguró en un escrito que las joyas encontradas en su despacho fueron un obsequio que el rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud le entregó en 2007, cuando era jefe del Ejecutivo. Zapatero especificó que el regalo se lo habría entregado el monarca —ahora fallecido— en el Palacio de La Moncloa, por lo que estaría evitando ser procesado, en caso de acreditar su versión, por el presunto delito de contrabando.

En una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado pide a la institución que le haga entrega del listado de todos los obsequios recibidos por parte del Estado durante las dos legislaturas en las que Zapatero estuvo al frente de La Moncloa. Así, en el escrito firmado este mismo viernes, el magistrado otorga un plazo de dos días a la institución dependiente del Gobierno para que haga entrega del mencionado listado.

"Con carácter previo a acordar sobre lo interesado en uno y otro escrito, líbrese oficio a la Subdirección General de Patrimonio del Estado, a fin de que, a la mayor brevedad, y en todo caso en el plazo de dos días, remita copia del 'acta de aceptación en el patrimonio de la Administración General del Estado, y afectación al Ministerio de la Presidencia, de los obsequios institucionales efectuados a la Presidencia del Gobierno durante las legislaturas 2004-2008 y 2008-2011', de fecha 01.03.2012", explica el magistrado.

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