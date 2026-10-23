Calama da dos días a Patrimonio para que entregue el acta de todos los regalos que recibió Zapatero en Moncloa

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un plazo de dos días a Patrimonio del Estado para que le haga entrega del acta que refleje todos los regalos que recibió José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno.

El exlíder del PSOE aseguró en un escrito que las joyas encontradas en su despacho fueron un obsequio que el rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud le entregó en 2007, cuando era jefe del Ejecutivo. Zapatero especificó que el regalo se lo habría entregado el monarca —ahora fallecido— en el Palacio de La Moncloa, por lo que estaría evitando ser procesado, en caso de acreditar su versión, por el presunto delito de contrabando.

En una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado pide a la institución que le haga entrega del listado de todos los obsequios recibidos por parte del Estado durante las dos legislaturas en las que Zapatero estuvo al frente de La Moncloa. Así, en el escrito firmado este mismo viernes, el magistrado otorga un plazo de dos días a la institución dependiente del Gobierno para que haga entrega del mencionado listado.

"Con carácter previo a acordar sobre lo interesado en uno y otro escrito, líbrese oficio a la Subdirección General de Patrimonio del Estado, a fin de que, a la mayor brevedad, y en todo caso en el plazo de dos días, remita copia del 'acta de aceptación en el patrimonio de la Administración General del Estado, y afectación al Ministerio de la Presidencia, de los obsequios institucionales efectuados a la Presidencia del Gobierno durante las legislaturas 2004-2008 y 2008-2011', de fecha 01.03.2012", explica el magistrado.

Zapatero pidió al juez una comisión rogatoria

En el escrito en el que Zapatero informó de esta circunstancia al magistrado, aseveraba que, en su momento, aceptó el regalo por "deferencia" con la monarquía saudí y que, una vez que se ha visto implicado en el proceso judicial, ha enviado dos cartas a la Monarquía de Arabia Saudí con el objetivo de que corroboraran su historia. Al no haber obtenido respuesta, Zapatero pedía al juez que acordase la apertura de una comisión rogatoria para que fuese la Justicia quien requiriese a la monarquía saudí la información pertinente para demostrar su versión.

En el mismo marco de la pieza separada, el juez espera un segundo informe sobre el valor de las joyas encargado a la Joyería Yanes después de que la Joyería Ansorena valorase el conjunto encontrado en el despacho de Zapatero en 1,3 millones de euros. Zapatero recusó a la joyería Yanes y criticó que la valoración de Ansorena se había producido por encima del valor real de las mismas. Se trata de tres juegos de cuatro piezas cada una, todas ellas realizadas en oro blanco y con diferentes piedras preciosas. Entre las mismas, destacan las esmeraldas dee zambia, los zafiros y los diamantes talla brillante.