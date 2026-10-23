Carlos Cuesta acusa a Sánchez de "silenciar la crisis de Ceuta" y cuestiona los pactos con Marruecos

Carlos Cuesta centró su programa La Noche de Cuesta en una dura crítica a la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Durante su intervención, acusó al Ejecutivo de ejecutar un plan deliberado para apartar la crisis de Ceuta del debate público, cuestionando los acuerdos diplomáticos con Marruecos y la falta de inversiones reales en seguridad fronteriza.

Un plan premeditado para "esconder" Ceuta

Para Cuesta, la actual situación que atraviesa la ciudad autónoma no es fruto de la casualidad, sino de un "esquema perfecto" diseñado desde la Moncloa. El periodista afirmó que "Ceuta le molesta a Pedro Sánchez" porque representa, a su juicio, la cara más vulnerable de su política exterior y de seguridad: "su pacto con Marruecos, Pegasus y su no querer defender las fronteras".

En este sentido, relacionó la gestión de las fronteras con los acuerdos opacos y de carácter bilateral alcanzados con Marruecos, incluyendo el cambio de postura respecto al Sáhara Occidental. Según el editorialista, el Gobierno mantiene una postura "laxa" y de subordinación ante Rabat condicionada por asuntos delicados de seguridad nacional y política internacional.

Críticas a la inversión en la frontera y a la falta de efectivos

Cuesta desacreditó las declaraciones institucionales sobre el volumen de inversión económica destinado a la frontera de Ceuta y Melilla. Aportando datos sobre los recursos policiales y las infraestructuras de contención actuales —como los espigones y los dispositivos de seguridad—, sostuvo que las medidas aplicadas son insuficientes frente a la presión migratoria continuada y los problemas de seguridad ciudadana que denuncian los vecinos y las autoridades locales de la ciudad autónoma. Ante estas afirmaciones, el periodista exclamó con ironía: "¿Cómo que han invertido mucho? ¿En qué? ¿En el espigón, que mide la misma porquería que hace 10 o 20 años?".

Asimismo, hizo hincapié en la reciente controversia en torno a contratos públicos y adjudicaciones relacionadas con empresas vinculadas al entorno de Mohamed VI, poniendo en duda la transparencia de las relaciones comerciales y diplomáticas entre ambos países.

Del plano institucional al paso por televisión

El editorial tampoco pasó por alto la reciente aparición de Pedro Sánchez en el programa televisivo de David Broncano. Cuesta calificó el formato de "espectáculo cómico" y criticó que se utilizara la televisión pública para desviar la atención de los graves problemas que, según expuso, afectan a los ciudadanos españoles.

Entre los frentes abiertos mencionados por el periodista figuran el encarecimiento y las dificultades en el acceso a la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo de las familias, la tensión territorial del Estado y los diversos frentes judiciales que afectan al Ejecutivo y a su entorno más cercano.

Llamamiento a la movilización

Hacia el tramo final del programa, Cuesta instó a los ciudadanos a no mirar hacia otro lado y recordó la convocatoria de movilizaciones ciudadanas organizada por las asociaciones locales. Dirigiéndose a su audiencia, concluyó recordando la cita con las "mujeres caballas" en Madrid para exigir "que se acabe la tortura a la que les está sometiendo Pedro Sánchez" y reclamar una defensa firme de la soberanía y la seguridad en Ceuta.