Conde-Pumpido inicia una frenética campaña para blanquear su imagen antes de las elecciones del 29-N

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha iniciado una frenética campaña institucional y mediática para blanquear su imagen tras la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "Conde-Pumpido ha intensificado en las últimas semanas su presencia, todo ello tras sus polémicas actuaciones durante estos años como presidente del Tribunal Constitucional, especialmente, tras sacar adelante la amnistía total del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont y del resto de golpistas del 1-O".

"Conde-Pumpido quiere presentarse ahora como un hombre de Estado y el pacificador de la situación en Cataluña. Para ello, se está envolviendo en la bandera de la institucionalidad para no seguir manchando su toga con el polvo del camino", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "el objetivo de Conde-Pumpido es blanquear su imagen ante la posibilidad de que PP y Vox ganen las elecciones y pueda seguir optando a un puesto como consejero permanente del Consejo de Estado. El Gobierno de Sánchez no hubiera podido sacar adelante todos sus planes políticos para seguir en el poder sin la inestimable ayuda de Conde-Pumpido en el Constitucional. Su papel en el TC ha sido determinante y fundamental para el sanchismo".

En apenas tres semanas, Conde-Pumpido ha participado en numerosos actos institucionales y entrevistas en medios de comunicación afines. El pasado 1 de octubre, acudió a un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum (Forum Europa) donde aseguró que "con la sentencia sobre la ley de amnistía cumplimos con nuestra obligación". Además, aseguró que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) había respaldado que la norma había servido para pacificar el conflicto y llamó a las fuerzas políticas a renovar el Tribunal Constitucional, ya que su mandato y el de otros tres magistrados expiró en diciembre de 2025.

El pasado 11 de octubre, protagonizó en El País una entrevista extensa con vídeo en la sede del TC. En ella, aseguró que "quien cuestiona al Tribunal Constitucional está cuestionando la Constitución y quien cuestiona la Constitución está cuestionando la democracia". Aseguró que el Supremo incurrió en un error al aplicar los requisitos penales ordinarios de la malversación a la Ley de Amnistía y apuntó que el TC actuó con respeto pero es el último garante de los derechos fundamentales.

El 14 de octubre participó en un acto de La Vanguardia en Barcelona bajo el título "El TC, guardián de la Constitución más longeva". En dicho evento, instó al Supremo a aplicar la ley, extenderla al resto de afectados y "cerrar la causa judicial del procés". Afirmó que una eventual derogación de la Ley de Amnistía (si cambiara el Gobierno) sería "simbólica" y sin efectos prácticos, porque la responsabilidad penal extinguida no resucita. Por último, situó la aplicación definitiva por el Supremo "en las próximas semanas" y antes de Navidad.

Este martes acudía a otro acto del Consejo General de Procuradores de España (CGPE). En dicho acto se entregaba el Premio Convivencia y Tolerancia a la Audiencia Nacional en reconocimiento a su contribución al Estado de Derecho, la convivencia democrática y la defensa de los valores constitucionales.

Finalmente, este miércoles votaba junto al bloque conservador del Tribunal Constitucional para rechazar la admisión a trámite del recurso presentado por el defensor del Pueblo Ángel Gabilondo para anular la suspensión de los efectos de la Ley de Nietos, acordada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Se trata de la primera vez que Conde-Pumpido como presidente del TC vota en contra de una decisión que beneficia al Gobierno de Pedro Sánchez junto al bloque conservador.

¿Retiro dorado en el Consejo de Estado?

Tal y como publicó este diario, Cándido Conde-Pumpido se planteaba renunciar a la presidencia del Constitucional tras sacar adelante la amnistía del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont y del resto de golpistas que participaron en el referéndum ilegal del 1-O. Dicha renuncia posibilitaría su nombramiento como consejero permanente del Consejo de Estado por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Tras la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre, las aspiraciones de Conde-Pumpido en el Consejo de Estado se han quedado en el aire, ya que el Gobierno es el responsable de nombrar a los consejeros permanentes de dicho órgano.

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