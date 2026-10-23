Interior retira los antidisturbios de Ceuta ante la ola de violencia de la extrema izquierda en la Península

El dispositivo extraordinario de seguridad que se ha desplegado en Ceuta desde la invasión del perímetro fronterizo de este verano empieza a disolverse poco a poco como un azucarillo. Y todo ello pese a que la situación en la ciudad autónoma no está todavía ni cerca de volver a la normalidad, pues todavía quedan miles de inmigrantes deambulando por la ciudad y en espera de ser enviados a la Península o devueltos a Marruecos.

El Ministerio del Interior ha ordenado en las últimas horas el repliegue de buena parte de los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional enviados a Ceuta y el regreso a sus bases para estar disponibles ante la ola de disturbios que está generando la extrema izquierda en diferentes puntos de la Península, ya sea en actos relacionados con la vivienda o por actos de precampaña electoral de partidos de derechas.

Una decisión que ha sido censurada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), uno de los sindicatos mayoritarios del cuerpo, que ha denunciado la falta de efectivos para atender de forma simultánea las necesidades de seguridad de distintos territorios y ha sostenido que el problema no es movilizar unidades cuando resulta necesario, sino carecer de suficientes agentes para responder a varias situaciones de gravedad sin reducir la protección policial en otras zonas.

El sindicato ha advertido de que Ceuta y Melilla continúan teniendo importantes necesidades de seguridad mientras distintas ciudades peninsulares afrontan disturbios y agresiones contra los agentes. Como ejemplos, el SUP ha señalado los policías heridos esta semana en La Coruña y Sevilla. La organización ha considerado que la respuesta no puede consistir en trasladar continuamente efectivos de un territorio a otro, dejando al descubierto las carencias de seguridad.

"¿Qué hacemos cuando dos territorios necesitan policías al mismo tiempo? ¿A cuál dejamos sin efectivos?", ha planteado el SUP. El sindicato ha insistido en que la seguridad de los ciudadanos no puede depender de dónde hagan falta más agentes al día siguiente. Por ello, ha reclamado a Interior una planificación que permita responder simultáneamente a las distintas emergencias, sin recurrir de manera permanente a la retirada de unidades desplegadas en otros puntos.

El sindicato también ha pedido anticiparse a los disturbios y actuar contra quienes aprovechan las concentraciones para provocar altercados, lanzar objetos o agredir a los agentes. El SUP ha recordado que el derecho de manifestación debe garantizarse, pero sostiene que no puede utilizarse como cobertura para comportamientos violentos.

Por último, el SUP ha exigido al Gobierno que explique qué criterios operativos justifican la retirada de efectivos, cómo garantizará la cobertura policial de Ceuta y Melilla y qué medidas adoptará para evitar que vuelva a repetirse esta situación. "Los policías no somos recursos ilimitados que puedan trasladarse de una emergencia a otra sin consecuencias", han recordado desde el sindicato policial.