La Audiencia Nacional amnistía el terrorismo de los CDR del 1 de octubre

La Audiencia Nacional archiva la causa que mantenía abierta contra los 12 CDR del 1 de octubre de 2017 por terrorismo después de conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que validaba la Ley de Amnistía aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El pasado verano, el TJUE emitió una sentencia en la que acordaba que la Ley de Amnistía era compatible con la legislación europea, por lo que instaba a los órganos judiciales españoles a aplicarla. En este marco, se produjo una disparidad de opiniones entre el Tribunal Supremo, que consideraba que la interpretación del TJUE no cambiaba su criterio acerca del enriquecimiento ilícito, y el Tribunal Constitucional. Sin embargo, ya marcaba la línea que debía seguir la Audiencia Nacional, que mantenía procesados a los CDR en un proceso pendiente de juicio oral.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Sección Tercera de la Audincia Nacional acuerda el archivo y el sobreseimiento de la causa por terrorismo contra los investigados EDUARDO GARZÓN BRAVO, ESTHER GARCIA CANET, SONIA PASCUAL GUIRAL, QUERALT CASOLIVA ROCABRUNA, GERMINAL TOMAS AUBESO, ALEXIS CODINA BARBERAN, JORDI ROS SOLA, RAFAEL JOAQUIN DELGADO LOPEZ, FERRAN JOLIS GUARDIOLA, XAVIER BUIGAS LLOBET, DAVID BUDRIA ALTADILL y CLARA BORRERO ESPEJO, por extinción de su responsabilidad penal.

El órgano judicial cimnta l archivo en la resolución europea que daba validez a la ley aprobada por el Ejecutivo de Sánchez y recalca que la sentencia aseeveera que "afirma que la extinción de la responsabilidad penal establecida en una Ley de Amnistía como la LOA, aprobada para reducir tensiones institucionales y facilitar un escenario de reconciliación".

Este hecho "no compromete el efecto útil de la Directiva 2017/541, en consecuencia ha de entenderse que en dicha Ley han de incluirse los hechos que son objeto de este procedimiento y que figuran en los escritos de calificación provisional del Ministerio Fiscal y de la acusación"; por lo que tanto uno como otro han informado a favor del archivo.

"Aunque calificados provisionalmente de un posible delito de terrorismo, no suponen graves violaciones intencionadas de derechos humanos, en particular las reguladas en los artículos 2 y 3 del CEDH y en el derecho internacional humanitario, no comprometiendo, según la sentencia del TJUE a la que nos estamos refiriendo, los principios de seguridad jurídica (pues los órganos jurisdiccionales están en condiciones para determinar, a la luz de la Directiva, los delitos de terrorismo excluidos de la amnistía), igualdad de trato y no discriminación, así como de primacía y de cooperación leal, razón por la que procede declarar el sobreseimiento libre y archivo de la causa", sentencia la Audiencia Nacional en sus fundamentos de derecho.