La cloaca montó un equipo de 30 personas para inundar el CGPJ de denuncias contra Biedma y frenar el caso David Sánchez

La información sobre las barbaridades sufridas por la magistrada Biedma, simplemente por haber decidido instruir el caso del hermano enchufado de Pedro Sánchez, sigue llegando a la Audiencia Nacional. La cloaca contactó con narcoclanes para "eliminar" a la juez. Pero, por el camino, dio muestras de su notable -y cara- capacidad operativa. La juez Biedma ha aportado información a la causa que apunta a "las quejas formuladas por Sáenz de Tejada contra la magistrada Biedma ante el CGPJ, o por ciudadanos (al parecer más de 30)" para conseguir frenar el caso del hermano de Pedro Sánchez y que se librara de su actual condena.

La juez Biedma ha solicitado ante la Audiencia Nacional la "remisión de todas las quejas formuladas por Sáenz de Tejada contra la magistrada Biedma ante el CGPJ, o por ciudadanos (al parecer más de 30) como consecuencia de la concentración promovida por Sáenz de Tejada el 07-04-2025 ante la sede de dicho Órgano". Traducido, que la cloaca contaba con un equipo de al menos 30 personas para acabar con el prestigio de Biedma e intentar bloquear la instrucción del caso del 'hermanísimo'.

Lo cierto es que la juez Biedma se ha cansado de aguantar a la cloaca del PSOE y ha puesto en conocimiento de la Justicia toda la presunta red de extorsión y agresión creada por sus miembros contra ella con el fin de que dejara de instruir el caso por enchufismo del hermano del presidente.

La juez Biedma ha dado explicaciones de todo lo sufrido: seguimientos a sus hijas, órdenes que incluían "eliminarla", fotografías de su casa, difamaciones en chats públicos, vídeos con IA para denigrarla. Todo con tal de que perdonara al hermano del presidente del Gobierno. La Justicia se ha tomado muy en serio su declaración y documentación y ha imputado ya a una de las personas directamente relacionada con Leire Diez, el exjuez Sáenz de Tejada. La Justicia, de hecho, sospecha que Sáenz de Tejada usó también una red de perfiles falsos para hablar con narcoclanes y destruir a Biedma.

El abogado de la juez Biedma alude al "atestado" policial que "acredita que, aunque Sáenz de Tejada ya había realizado con anterioridad actuaciones de descrédito contra la perjudicada, fue precisamente esa actividad previa la que motivó que Leire Díez lo reclutara". El origen fue Tarifa: "Las reuniones celebradas en Tarifa en agosto de 2024 muestran que Dolset y Leire buscaban a alguien que conociera a la magistrada y que pudiera proporcionar información útil para "destruir el procedimiento". Hay que recordar que la cloaca se había activado para proteger a Pedro Sánchez cuatro meses antes.

"Joaquín Parra [otro empresario al que contacto la cloaca para obtener información] declara que, ante esa petición, él mismo contactó con Sáenz de Tejada, quien condicionó la entrega de información a reuniones presenciales. En el terminal de Dolset [Pérez Dolset, apoyo permanente de Leire Díez en la cloaca] aparece la anotación: "Jueza del hermano, choriza sin igual. Luis Sáenz de Tejada tiene la info",lo que confirma que el grupo lo identificó como la persona clave para actuar contra la perjudicada".

Tras estas reuniones, el grupo creó un canal de comunicación: "Vacaciones y Viajes", que fue utilizado para coordinar las actuaciones posteriores. "Desde ese momento, y coincidiendo con

la apertura del procedimiento contra David Sánchez, la actividad de Sáenz de Tejada se centró de manera directa y sostenida en la perjudicada", señala el equipo jurídico de Biedma.

Ese mismo atestado recoge comunicaciones en redes sociales en las que, "empleando perfiles falsos, Sáenz de Tejada contactó con particulares como Cintia Rocho, difundiendo la existencia de una supuesta "mafia judicial" y señalando expresamente a la magistrada. En esas conversaciones se recogen expresiones de extrema gravedad, entre ellas que la perjudicada era "un puto grano en el culo" y que "a palos aprende el burro", lo que constituyen proposiciones para que terceros cometieran actos de violencia física contra la magistrada, llegando incluso a afirmar que "había que eliminarla", evidenciando una voluntad de daño que trasciende cualquier actuación procesal legítima", señala el documento de Biedma.