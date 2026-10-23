La Fiscalía pide penas de hasta 27 años de prisión para los implicados en el atentado a Vidal-Quadras ideado por Irán

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido penas de hasta 27 años de prisión para los implicados en el intento de asesinato contra el exdirigente político de PP y Vox Alejo Vidal-Quadras, cuyo atentado fue presuntamente organizado por el régimen de Irán.

El exvicepresidente del Parlamento Europeo sufrió un atentado el 9 de noviembre de 2023, cuando un individuo le disparó en la cara a plena luz del día, cerca de su domicilio en la calle Núñez de Balboa de Madrid sin conseguir su objetivo, ya que sobrevivió tras ser trasladado de urgencia al hospital. El principal sospechoso de ejecutar los disparos, Mehrez Ayari, un ciudadano francés de origen tunecino, fue detenido en Países Bajos el 19 de junio de 2024, después de huir de España.

En el escrito de acusación al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Fiscalía acusa a los ocho procesados de los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal que tiene por finalidad la comisión de delitos graves contra la vida —a todos menos al acusado Adrián Ruiz—; además de un delito de tentativa de homicidio terrorista de los artículos 138, 139.1 y 2 y 573 bis con relación a los artículos 15 y 16 del Código Penal con relación al artículo 16.1 del Código Penal.

Por ello, pide cinco años de prisión a los acusados Mehrez Ayari, Naraya Gómez Mala, Chahinez Kadid, Larbi Ayari, Greg Oliver Higuera Marcano, Nafis Din Allouch Ahmed como miembros activos de la organización. Además, por el delito de tentativa de homicidio terrorista pide 22 años para Mehrez Ayari; 18 años para Nahraya Gómez Mala; 15 años de prisión para Chahinez Kadid, Larbi Ayari, Greg Oliver Higuera Marcano y Nafis Din Allouch Ahmed. Al acusado Adrián Ruiz se le piden 10 años de prisión.

Con ello, el acusado que más años acumula, el presunto autor material de los hechos, tendrá que defenderse de una acusación que abarca hasta 27 años de prisión, además de las correspondientes inhabilitaciones. "Se impondrá a todos los acusados la pena de inhabilitación especial por seis años superior al de privación de libertad y la de libertad vigilada por cinco años de conformidad con lo dispuesto en el artículo 579 bis 1 y 2 del Código Penal", completa la Fiscalía Anticorrupción.

Según el escrito, el ataque fue coordinado por una organización criminal organizada liderada por Sami Bekal Bounouare, cuyos miembros planificaron minuciosamente la logística durante meses. Para llevar a cabo la agresión, la célula alquiló varios automóviles, instaló cámaras de videovigilancia ocultas en un coche estacionado frente al domicilio de la víctima, adquirió la motocicleta empleada en la ejecución del tiroteo y gestionó tanto el suministro de armas como la posterior huida de los implicados hacia Portugal y otros países.

La participación de la República Islámica de Irán se encuadraría en su presunta estrategia de operaciones encubiertas en el extranjero para perseguir o eliminar a opositores y disidentes, particularmente del Consejo Nacional de la Resistencia Iraní (CNRI/MEK). Vidal-Quadras desempeñó un rol clave en la protección del MEK y en su exclusión de la lista europea de organizaciones terroristas, motivo por el cual el Ministerio de Exteriores de Irán lo sancionó explícitamente en octubre de 2022 acusándole de incitación al terrorismo.

Tras el intento de asesinato, la agencia de noticias iraní Fars, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), publicó una advertencia oficial a España señalando que acoger al MEK tendría "graves consecuencias", a lo que se suma que miembros del grupo ejecutor, como Ayari, también han sido vinculados a otros atentados contra disidentes iraníes en Europa.