La ministra de Educación hizo campaña en Buenos Aires, epicentro de la Ley de Nietos, tras convocar Sánchez elecciones

Milagros Tolón, ministra de Educación, desembarcó la pasada semana en Buenos Aires, unos días después de que Pedro Sánchez convocara elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. La ministra visitó la Embajada de España en la capital de Argentina y también acudió a varios centros de la comunidad gallega y española residente en el país sudamericano. Todo ello, con el contexto de que Argentina es el país con mayor número de personas beneficiadas por la Ley de Nietos, siendo casualmente Buenos Aires la ciudad con más pasaportes españoles concedidos.

Según los datos oficiales del Gobierno, el país sudamericano concentraba a finales de julio de 2025 un total de 366.579 solicitudes, aproximadamente el 40% de todas las registradas en el mundo, mientras que 174.277 expedientes ya habían recibido una resolución favorable. El consulado de Buenos Aires se situó a la cabeza por volumen de peticiones. Y allí estuvo Milagros Tolón recién convocadas las elecciones.

La ministra estuvo en las instalaciones del Colegio Santiago Apóstol en el que destacó el trabajo que realiza la institución para conservar las raíces y su historia. En esa misma línea, recordó que durante buena parte del siglo XX, miles de gallegos llegaron a Argentina buscando una vida mejor, dejando atrás sus pueblos, sus casas y sus familias, "encontrando aquí un país que les abrió las puertas y les permitió empezar de nuevo". Allí aplaudió a los que se asentaron en Argentina sin olvidar sus raíces gallegas, que querían que sus hijos y sus nietos conocieran Galicia, su lengua, su historia y sus tradiciones.

Tolón también mantuvo una reunión privada con representantes de la institución, entre los que se encontraban el presidente en la delegación argentina y representante legal de la Fundación Galicia-América, Arturo Pérez; José María Vila Alén, presidente del Centro Galicia; la consejera de la Embajada de España en Buenos Aires, Pilar Terrén; y el director del Instituto Gallego Hispano Argentino Santiago Apóstol, Carlos Rodríguez Brandeiro.

Tras el encuentro, la ministra de Educación recorrió las instalaciones del Centro Galicia, donde se mostró sorprendida por las dimensiones del mismo, las actividades que se realizan y las valiosas obras culturales que conservan. El Centro Galicia de Buenos Aires es una entidad social, cultural y deportiva que agrupa a la comunidad gallega residente en Argentina y a sus descendientes. Su actividad se centra en preservar las tradiciones gallegas, fomentar los vínculos con España y servir como punto de encuentro.

Entre tanto, Tolón participó en el acto de apertura de la XV Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), ámbitos que pretenden ser impulsados a través de la cooperación por el organismo internacional que reúne a 23 países.

Habrá nietos que podrán votar

Una visita del Gobierno a Buenos Aires en plena carrera electoral en un intento de convencer a los españoles y a los nacionalizados con la Ley de Nietos en Argentina para que voten el 29 de noviembre para mantener a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa otros cuatro años más. Y es que no hay que olvidar que miles de extranjeros nacionalizados con la Ley de Memoria Democrática podrán votar en los comicios.

Los que de momento no tienen derecho a voto son los 163.000 nacionalizados con la polémica instrucción de la ya imputada Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, que retorció en el año 2022 la Ley de Nietos para conceder el pasaporte español al mayor número de personas. El Supremo decidió tomar esta medida cautelar después de considerar que supone un "peligro fundado, real y serio" para las elecciones. De momento siguen las cosas como estaban. En esta batalla judicial, el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido rechazó este miércoles el recurso del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que pedía actuar contra el Alto Tribunal.