Leire Diez se querella contra el PP por su vídeo hecho con IA que le acusa de contratar "matones"

Leire Díez ha presentado una querella contra el Partido Popular por el vídeo hecho por inteligencia artificial que menciona que Díez contrató a "matones" para quitar de en medio a una juez, en alusión a la juez Beatriz Biedma. La defensa de Díez aprecia delitos de calumnias, delito contra la integridad moral y suplantación de identidad.

Este miércoles el Partido Popular publicó un vídeo en sus redes sociales hecho con inteligencia artificial donde aparecen diferentes personalidades vinculadas al PSOE, como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, o el exsecretario de organización del partido, Santos Cerdán. En ese vídeo también aparece Leire Díez diciendo: "Si contratar a unos matones para quitar de en medio a una jueza es de zurdos, pues sí, soy zurda".

"Los hechos y afirmaciones contenidos en dicha publicación son absoluta y rotundamente falsos, habiendo no obstante el querellado actuado con pleno conocimiento de la falsedad de los datos difundidos y con un temerario desprecio hacia la verdad, con el único e inequívoco propósito de menoscabar el honor y la dignidad de la Sra. Díez Castro", señala el escrito de la defensa remitido al juez Santiago Pedraz y al que ha tenido acceso Libertad Digital. De esta manera, la defensa ha presentado una querella criminal "por los presuntos delitos de calumnias con publicidad, delito contra la integridad moral y suplantación de identidad".

El escrito de la defensa también menciona que a consecuencia de la publicación del vídeo del Partido Popular "mi representada y sus hijas han tenido que aislarse en su domicilio, habiendo sufrido Dª Leire un ataque de ansiedad del que se encuentra siendo tratada y estando siendo objeto de todo tipo de insultos, descalificaciones y vejaciones al albur del vídeo publicado".

El escrito concluye pidiendo también la declaración del PP y que se practiquen más diligencias por este caso. En concreto, la defensa de Díez pide que se le requiera al PP los datos de las personas que gestionan sus redes sociales, de la persona que publicó dicho vídeo y de quien lo ha diseñado.

De igual manera, Díez pide que se acuerde la entrada y registro en la sede de los populares de Génova "a los efectos de que por parte de éstos se acceda a los servidores y ordenadores del Partido Popular para identificar a todas aquellas personas que hayan participado en la creación del vídeo, y capturen las huellas digitales tanto del vídeo como de los textos, fotografías y demás elementos que se hayan utilizado para la producción del vídeo".

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