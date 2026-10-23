Llamamiento del yihadismo para atentar durante las manifestaciones en España

El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ha detectado mensajes en una página web vinculada al terrorismo yihadista del Estado Islámico llamando a atentar contra policías y manifestantes aprovechando el contexto de las protestas masivas que se vienen desarrollando en varios países europeos, entre ellos España.

Los islamistas proponen aprovechar las concentraciones masivas y los enfrentamientos callejeros para llevar a cabo ataques con explosivos, cuchillos o atropellos con vehículos, según la alerta informativa de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, dependiente del Ministerio del Interior.

Desde este Ministerio han recordado que realizan una labor permanente de monitorización de redes sociales en el ámbito de la lucha contra el yihadismo, contando con la participación de la propia OCC, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y también las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según los datos oficiales, en 2026 entre la Policía Nacional y la Guardia Civil han llevado a cabo 47 operaciones en 23 provincias que han culminado con 86 detenciones. Estas cifras confirman la tendencia alcista del yihadismo, que se ha vuelto a disparar en España. Y es que no hay que olvidar que 2025 fue el segundo año con más detenidos de la historia en la nación.

En este sentido, Interior también ha recordado que desde el 17 de octubre de 2023, España mantiene el nivel de alerta terrorista en 4 reforzado, una decisión que adoptó tras la escalada de tensión en Oriente Medio por los atentados yihadistas de Hamás y la contundente respuesta de Israel.