Los retratos franquistas ya no están en el Congreso: tres expresidentes desaparecen de la galería de la Cámara

La Cámara Baja ha retirado de su galería de retratos las imágenes de tres presidentes de las Cortes franquistas, una decisión adoptada por la Mesa de la Diputación Permanente con el respaldo del PSOE y Sumar y la abstención del PP. Las obras, que llevaban décadas expuestas en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, serán trasladadas a un almacén bajo la supervisión de Patrimonio Nacional.

Según informa Europa Press, la retirada se ha llevado a cabo después de que el órgano parlamentario aprobara la medida el pasado 13 de octubre, con el objetivo de que los cuadros dejaran de estar expuestos antes del homenaje a las víctimas de la dictadura previsto para el próximo 28 de octubre.

Los retratos corresponden a Esteban de Bilbao y Eguía, Antonio Iturmendi Bañales y Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Nebreda, que ocuparon la Presidencia de las Cortes durante el régimen de Francisco Franco entre 1943 y 1975.

La excepción de Fernández Miranda

La decisión no afecta a Torcuato Fernández Miranda, que también presidió las Cortes franquistas, pero desempeñó posteriormente un papel fundamental en el proceso de transición hacia la democracia. Su participación en la reforma política que permitió desmantelar las instituciones del régimen motivó que quedara excluido expresamente del acuerdo.

Sin embargo, su retrato tampoco se encuentra actualmente en la galería del Congreso. Según ha podido comprobar Europa Press, la pintura, realizada en 1978 por Félix Revello de Toro, ha sido cedida temporalmente para una exposición en el museo que el artista tiene en Málaga.

La retirada de las otras tres obras responde a una reivindicación que se remonta a los años noventa, cuando el entonces diputado del PNV Iñaki Anasagasti reclamó por primera vez que desaparecieran de las paredes del Congreso las imágenes de los dirigentes de las Cortes franquistas.

Posteriormente, distintas formaciones nacionalistas y de izquierda, entre ellas Bildu, mantuvieron esta reivindicación, a la que también se sumaron asociaciones dedicadas a la recuperación de la memoria histórica.

El PSOE había rechazado su retirada

Hasta ahora, los socialistas habían respondido a las peticiones para retirar los cuadros con negativas o con silencio. En 2023, Bildu promovió una votación para retirar los retratos de los presidentes franquistas y el de Manuel Fraga, antiguo ministro de Franco y uno de los padres de la Constitución de 1978.

Aquella propuesta fue rechazada por PSOE, PP y Vox, que argumentaron que la galería de retratos del Congreso no estaba incluida en el ámbito de aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Entre las razones esgrimidas figuraba que no se consideraba un espacio público a estos efectos y que la legislación hacía referencia a militares y ministros relacionados con la represión.

Más recientemente, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) volvió a reclamar la retirada de las pinturas mediante una petición dirigida a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol. La organización llegó a plantear la posibilidad de emprender acciones legales por un supuesto incumplimiento de la legislación sobre memoria histórica.

Finalmente, la iniciativa presentada por Esther Gil de Reboleño, representante de Sumar en la Mesa de la Diputación Permanente, ha conseguido el respaldo socialista. La dirigente celebró el acuerdo y aseguró que el Congreso quedará "libre de símbolos franquistas".

Un homenaje a las mujeres represaliadas

La retirada de los retratos se produce pocos días antes de que el Congreso celebre un acto institucional con motivo del Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra Civil y la Dictadura, que se conmemora cada 31 de octubre.

La ceremonia, programada para el miércoles 28, estará dedicada este año a 'Las rapadas' de Fuendejalón, un grupo de 39 mujeres de esta localidad zaragozana que fueron víctimas de la represión franquista.

Las mujeres fueron sacadas de sus casas, rapadas y paseadas por las calles del municipio como forma de castigo y humillación por su condición, sus ideas políticas o sus vínculos familiares.

El homenaje también recordará a María Domínguez, alcaldesa republicana de Fuendejalón que fue fusilada por las tropas franquistas.

Por otra parte, la retirada de los tres retratos permitirá disponer de más espacio en la galería para incorporar las imágenes de quienes han presidido el Congreso durante la etapa democrática. Entre los cuadros pendientes de colocación figuran los de Meritxell Batet y la actual presidenta de la Cámara, Francina Armengol.