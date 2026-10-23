Marruecos tensa la cuerda: los partidos se unen para reclamar Ceuta, Melilla y las "islas ocupadas" en el Parlamento

Todos los partidos de Marruecos han coincidido en reclamar las ciudades españolas de Ceuta y Melilla así como las Islas Chafarinas desde la tribuna de oradores del Parlamento. Empezando por el nuevo vicepresidente de la Cámara, Adil El Bitar, que ha defendido unos supuestos "derechos legítimos" sobre la soberanía de Ceuta y Melilla que el Reino Alauí nunca ha tenido. Lo ha hecho en el marco del debate sobre el programa de gobierno de la coalición que salió de las elecciones del pasado 23 de septiembre, encabezado por Fatima Ezzara al Mansuri, que ha sido aprobado en la sesión plenaria de este jueves.

🇲🇦💬 « Nous devons défendre nos droits légitimes dans la récupération de Sebta, Melilla et des îles marocaines occupées. » — Adil El Bitar, vice-président de la Chambre des représentants pic.twitter.com/jLvwoRPEVv — Le360 (@Le360fr) October 22, 2026

"Reitero la necesidad de proseguir con la labor nacional y diplomática para completar nuestra unidad territorial y defender nuestros legítimos derechos a recuperar Sebta (Ceuta), Melilla y las islas marroquíes ocupadas en el marco de una visión nacional responsable, basada en la legitimidad histórica y jurídica, así como en el diálogo y los medios pacíficos", ha señalado El Bitar durante su intervención. "Asimismo, reiteramos la postura firme y constante del Reino de Marruecos respecto a la causa palestina, al considerarla una causa justa".

La formación nacionalista Istiqlal —Partido de la Independencia—, socio del Gobierno, ha pauntado que las relaciones con España no pueden desarrollarse a costa de la integridad territorial de Marruecos. La soberanía de su país, ha añadido, "no es negociable". Desde la oposición, el discurso ha sido aún más duro. Coalición de Izquierdas (CI) ha exigido un programa urgente de desarrollo para las regiones fronterizas. "Nuestra unidad territorial es un principio soberano inquebrantable que no admite negociación".

El enésimo desafío

Marruecos ha dejado claras sus intenciones —confirmadas por las palabras de El Bitar, miembro del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) de la primera ministra— desde el inicio de la invasión de Ceuta, que comenzó con la entrada masiva de más de 80.000 inmigrantes entre los días 30 y 31 de julio.

El ministro de Justicia, Abdelatif Ouahbi, ya dijo el pasado 12 de agosto —durante una entrevista al canal árabe Asharq News— que el asunto de Ceuta y Melilla está encima de la mesa "desde el principio" y no van a renunciar a él. "Planteamos el problema", aseguró. Pero "nuestra política al tratar este asunto es de paciencia". "Queremos resolver el problema a través del diálogo", señaló al tiempo que culpaba a España de la avalancha.

Unos días más tarde, Ouahbi se reafirmaba en sus palabras y reclama la creación de un mecanismo de diálogo con España para abordar el futuro de las ciudades autónomas, que —sentenció— debía ser el de su "retorno al seno de la patria". Algo que ya propuso en su momento el rey Hassán II —padre de Mohamed VI—.

Este asunto, añadió, "debe mantenerse presente, porque es un tema sobre el que no se puede guardar silencio". El Reino alauí insiste en que tiene un "derecho histórico y geográfico" sobre Ceuta y Melilla. Tres días más tarde, insistió en la idea el titular de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, quien apeló a la "lucha sagrada para liberar las ciudades ocupadas". La tibieza de la reacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante estos ataques ha dado alas al rey de Marruecos y su séquito para avanzar en sus infundadas reivindicaciones territoriales.

Desde el Partido Socialista Unificado incluso afirman que Marruecos ya conoce cuándo va a abordarse la entrega de Ceuta y Melilla. La diputada Nabila Mounib afirmó el pasado 15 de octubre que su país debe reclamar estos enclaves con "toda nuestra fuerza pero con inteligencia". "Sabemos cuándo vamos a abrir el debate y negociar con el Estado español, que es un estado soberano, para recuperar Ceuta, Melilla y las islas Chafarinas".