Mujeres Caballas: "Marruecos se está rearmando y nos preocupa porque estamos en primera línea"

Han pasado casi tres meses de la invasión marroquí de Ceuta permitida por el Gobierno de Pedro Sánchez. Tres meses en los que la inseguridad campa a sus anchas por esta ciudad española, frontera de Europa en África. Sin embargo, la situación está estancada y son decenas de miles de invasores los que siguen por las calles ceutís.

El tiempo y la actualidad política nacional, centrada en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, están haciendo que poco a poco se deje de hablar de que desde hace casi tres meses hay una ciudad española que fue invadida y que parte de sus invasores siguen allí. Por esa razón, el movimiento Mujeres Caballas se manifestará el próximo domingo 25 de octubre en Madrid a partir de las 10:30 horas desde la glorieta del Emperador Carlos V.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, la portavoz de Mujeres Caballas, Maxi Lacasa, ha pedido que acuda mucha gente para que la situación de Ceuta no se olvide. Ha dicho que "la idea es empezar a concentrarnos a partir de las 10:30 hasta las 11:30 en la rotonda de Carlos V y a partir de ahí, emprender la marcha por el Paseo del Prado, Neptuno, Carrera de San Jerónimo y llegar a la Plaza de los Cortes".

Frente al Congreso de los Diputados "se va a leer un manifiesto con las reivindicaciones de Ceuta, que ahora mismo son unas cuantas porque estamos en una situación bastante alejada, bastante olvidada y el Estado tiene que estar más con nosotros porque somos esa puerta de Europa", ha explicado Maxi Lacasa. La portavoz de Mujeres Caballas ha señalado que "eso se tiene que hacer notar en la ciudad".

Ha añadido que por supuesto irán con el lema "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", entre otros eslóganes, y que están recibiendo ataques "incluso desde el PSOE de Madrid, que solicitó a la Delegación de Gobierno que parara nuestra manifestación porque iban a haber insultos racistas, porque iban a haber mensajes de odio". "Afortunadamente no ha sido así, no se ha paralizado, no nos han comunicado nada, pero sí queremos resaltar que esta manifestación es absolutamente pacífica. Condenamos los mensajes de odio y podéis remitiros a nuestras redes sociales @mujerescaballas. Lo decimos una y otra vez en vídeos que hacemos. Aquí se condena cualquier tipo de mensaje de odio. En esta manifestación pedimos que hayan banderas de España, de Europa y de Ceuta, por supuesto. Queremos hacerlo todo con total pulcritud y sobre todo apartidista. Que no nos condenen antes de haber empezado".

Maxi Lacasa ha animado desde esRadio "a todos los españoles que nos estén escuchando, sobre todo a la gente de Madrid, que lo tiene muy cerquita, que nos acompañen, que nos arropen y sentir su presencia es sentir un abrazo para Ceuta. Queremos que estén allí con nosotros, porque Ceuta es España y hoy ha sido en Ceuta, pero mañana puede ser otro lugar porque esto no se va a parar aquí".

Olvido de Ceuta

La portavoz de Mujeres Caballas ha contado cómo está Ceuta casi tres meses después de la invasión marroquí. Ha dicho que de los invasores "los que están saliendo de manera voluntaria son a cuentagotas. En Ceuta se han hecho unas 4.000 filiaciones aproximadamente de las cuales no tenemos conocimiento de que haya salido ninguno por la frontera por un procedimiento ordinario. Los que han salido son o por requerimiento judicial o los que voluntariamente están saliendo. Tenemos entre 15.000 y 20.000 personas".

Ha alertado de que antes era "un problema que antes estaba focalizado especialmente en los asentamientos ilegales, pero ahora están en todas las calles, incluso en el centro, que antes parecía que había menos quizá por esa presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad que se alojan en el centro". "Ahora no, ahora las calles están llenas, las plazas están llenas, los propietarios de los negocios están amargados de la incertidumbre que tienen de no saber qué va a pasar mañana y la ciudadanía de a pie con nuestra vida coartada", ha añadido Maxi Lacasa.

Maxi Lacasa ha lamentado que "últimamente los titulares que se ven en la prensa están eclipsando la realidad de Ceuta, una realidad que permanece, una realidad que no se ha ido, que no se engañe a la gente". Ha asegurado que "muchas veces se ven en determinados medios de comunicación noticias respecto a Ceuta que hacen pensar que nosotros tenemos una situación normalizada y no es así. Ahora es peor. Nuestras calles ahora mismo están peor que antes. Y, sobre todo, sí parece que se quiere correr cortinas de humo con los titulares que se ven recientemente".

Sobre su movimiento ha dicho que es "un movimiento ciudadano, apartidista y plural" y ha insistido en que "no nos mueve ningún partido político". "Somos las madres del pueblo en representación del pueblo". Su día a día ahora se reduce a una sola plaza para pasar el tiempo con sus hijas porque "los parques son intransitables, la mayoría de ellos, son espacios que ellos han escogido para dormir, para echar el rato con las bebidas que llevan". En este sentido, Maxi Lacasa ha contado que los invasores "normalmente son consumidores de vodka, hay que decirlo, es muy habitual esa bebida en ellos y sustancias psicotrópicas" y en los parques hay un "fuerte olor a orina. Entonces directamente no se pueden usar".

Miedo a Marruecos

La portavoz de Mujeres Caballas ha contado que los niños ceutís van a los colegios en los que hay "vigilancia privada" porque "la presencia militar ya va a menos. Ya no se ven tantos militares". En este sentido, cree que "se está produciendo una desescalada gradual" aunque tiene constancia "por fuentes policiales" de que "han quitado dos unidades de UIP".

Maxi Lacasa ha reiterado que "poco a poco están rebajando la seguridad de nuestras calles" y que "conforme bajan los titulares baja eso y Ceuta no puede permitirse que la población militar se reduzca". "Esa es una de nuestras reivindicaciones: Ceuta tiene que ser la plaza militar que ha sido siempre porque es una frontera entre España y Europa y porque Marruecos nunca nunca va a renunciar a sus pretensiones territoriales sobre Ceuta y Melilla".

"Nos preocupan a los ceutíes las noticias que están saliendo de que Marruecos se está rearmando. Nos preocupa muchísimo porque nosotros estamos en primera línea y Ceuta debería estar muy vigilada. Ceuta debería contar con un plan de contención, un reforzamiento tanto militar como de fuerzas y cuerpos de seguridad, y con ensayos, por si pasa algo, saber actuar. No solo prevenir, sino saber actuar, no como pasó la otra vez. Yo creo que si vuelve a pasar algo similar, en Ceuta ocurre lo mismo. Entran sin ningún tipo de contención", ha explicado la portavoz de Mujeres Caballas.