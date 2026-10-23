Ataque a Vox en un mitin en Menorca: cientos de radicales acorralan a los asistentes y cercan la furgoneta de Abascal

Nuevo ataque a Vox alentado por la extrema izquierda y el Gobierno de Pedro Sánchez. Después de que los cachorros del BNG hayan atacado un acto de Vox en La Coruña, este viernes en Mahón —Menorca— cientos de radicales han acorralado a los simpatizantes de la formación y han intentado cargar contra la furgoneta en la que se encontraba Santiago Abascal al finalizar el acto.

La formación ha difundido un vídeo en el que se puede observar cómo el líder de Vox, junto con miembros de su equipo dentro de un vehículo, son increpados por varios violentos que incluso llegan a golpear sus ventanas. En paralelo, el diputado de Vox, Jorge Campos, ha compartido un vídeo en el que se puede ver cómo los radicales han acorralado a los simpatizantes de la formación.

Ahora mismo los asistentes al acto de @Santi_ABASCAL en Mahón no pueden salir de la plaza acorralados por las milicias de Sánchez. Solo hay 8 policías. @vox_es https://t.co/9SQ1rx6REI pic.twitter.com/prYpz5vTTk — Jorge Campos Asensi (@jcamposasensi) October 23, 2026

Estos incidentes han tenido lugar después de que el miércoles dos personas fuesen detenidas y más de una decena resultasen heridas durante unos disturbios y las cargas policiales posteriores después de que los cachorros del Bloque Nacionalista Gallego cercasen el acto de Vox en la Plaza de María Pita, en La Coruña.

El Gobierno de Pedro Sánchez y la extrema izquierda están calentando la calle para meter presión contra el Partido Popular y Vox con el objetivo de movilizar al electorado de cara a las elecciones generales e intentar que Sánchez siga en el Palacio de la Moncloa otros cuatro años más. Se ha podido ver en la acampada de Sol y también en diferentes actos en Madrid, como el escrache de este lunes a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que tuvo que salir con escolta y con un cordón policial para evitar que los radicales la agredieran.