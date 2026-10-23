Pedraz insiste al PSOE para que le entregue información sobre la cloaca y da un plazo de 15 días "sin más demora"

El juez Santiago Pedraz ha vuelto a pedir la documentación sobre los letrados o despachos de abogados que hayan sido contratados por el PSOE entre 2021 y 2025 y les ha dado un plazo de 15 días para que "sin más demora" la entreguen.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, recibió el escrito del PSOE en que se negaban a entregar la documentación referida a sus relaciones comerciales con abogados escudándose en la proximidad del proceso electoral y en la dispersión de la información en los organismos territoriales. Las elecciones, según el PSOE, afectan a su capacidad de "respuesta inmediata" por tener los recursos del partido centrados en los comicios.

"Procede requerir nuevamente al PSOE para que, en un plazo máximo de quince días (dada la dispersión alegada) sin más demora y sin supeditar el cumplimiento a actuaciones extraprocesales de su exclusiva iniciativa, aporte la documentación solicitada o, cuando entienda concurrente algún supuesto concreto de secreto profesional, identifique de forma precisa e individualizada los documentos afectados y las razones jurídicas que justificarían su exclusión", señala la providencia del juez Pedraz a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

"La alegada dispersión territorial de la documentación, su no centralización o las cargas derivadas de la actividad política del partido constituyen circunstancias internas exclusivamente imputables al propio requerido. Tales razones no pueden prevalecer frente al deber constitucional de colaborar con la Administración de Justicia ni justificar el incumplimiento de una resolución judicial", critica el juez sobre el otro argumento esgrimido por los socialistas.

Por otro lado, el magistrado precisa que la contestación del PSOE "no identifica documentos concretos ni extremos determinados respecto de los cuales concurra una efectiva afectación del secreto profesional". La formación política se ha limitado a poner excusas genéricas sobre la totalidad de la información requerida por el magistrado. "Tal planteamiento resulta incompatible con la jurisprudencia constitucional y ordinaria, que exige una justificación específica, individualizada y verificable de la concreta lesión que pudiera producir la entrega de determinada información", argumenta Pedraz.