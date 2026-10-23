Por qué en el Senado "es muy importante cómo te apellides" para las listas del 29-N

Las elecciones del 29 de noviembre cada vez están más cerca y son muchas las dudas que surgen ante los próximos comicios. Durante estas semanas previas, la tertulia de En casa de Herrero, de esRadio, está repasando temas importantes de actualidad y sobre los procesos de votación a los que se afrontarán los cuidadanos españoles.

Luis Herrero ha recordado que en las elecciones al Senado el lugar de cada aspirante en la papeleta depende de su apellido. "[…] el Senado es muy importante cómo te apellides porque te ponen por orden alfabético", explicó Herrero.

La A delante de la B

Herrero lo explicó con un ejemplo de abecedario: "la A va delante de la B y la B va delante de la C". El comentario surgió mientras la mesa repasaba cómo se están cerrando las candidaturas a la Cámara Alta. En ese proceso la posición en la papeleta pesa tanto como el partido: "no solo ya es un problema de siglas, es un problema de […] orden en la papeleta".

Herrero no lo presentó como una curiosidad. Lo contó para señalar que, cuando los partidos eligen a quién presentan al Senado, también tienen en cuenta dónde quedará cada nombre en la lista que verá el elector.

En la papeleta sepia del Senado, los partidos políticos se ordenan alfabéticamente, según la letra del sorteo de la Junta Electoral Central o por orden alfabético de la formación, y dentro de cada partido, los candidatos también aparecen por orden alfabético de sus apellidos.

Como la mayoría de la gente marca en bloque a los 3 candidatos del mismo partido bajando con el bolígrafo de arriba a abajo, el primer candidato de la lista suele recibir ligeramente más votos que el segundo o el tercero (el llamado "efecto alfabético" o "voto despistado"). Por eso, llamarse "Álvarez" en lugar de "Zúñiga" puede darte cierta ventaja dentro de tu propio partido.

Una cruz por candidato

Esmeralda Ruiz se insistió en el elector y en lo difícil que resulta explicarle cualquier fórmula enrevesada, por lo que lo resumió así: "en el Senado tú tienes que marcar la cruz".

La papeleta del Senado se rellena a mano, con una cruz junto a cada candidato elegido. Para Ruiz, por eso cualquier fórmula complicada supone un riesgo de confusión para quien vota. En el Congreso, en cambio, se vota una lista cerrada de partido.

Las listas, hasta el lunes 26

Los nombres que aparecerán en las papeletas se conocerán en pocos días. Anabel Díez recordó en la misma tertulia que el lunes 26 de octubre termina el plazo de presentación ya de candidaturas y que esa fecha se tienen que presentar las listas electorales.

A partir de ahí, según explicó Díez, el trabajo de los partidos se traslada a cada territorio para aclarar quién se presenta y por dónde, porque las circunscripciones son provincias. En otro momento lo repitió con otras palabras: "porque las circunscripciones son provinciales". Es decir, el elector de cada provincia tendrá delante solo a los candidatos de su provincia.

Mucho margen hasta el 29 de noviembre

El cierre de las listas no abre todavía la campaña. Díez señaló que desde el 26 de octubre al 29 de noviembre queda mucho tiempo para campaña, para los debates, para otro tipo de temas. Herrero lo precisó: "la campaña electoral es 15 días antes del día 26, del día 29, y estamos todavía a 38 días de las elecciones".

Pilar Gómez insistió en la misma idea: "queda mucho", dijo, y añadió que es entonces cuando los partidos tienen que medir sus pasos para no cometer errores.