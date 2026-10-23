Ultimátum del Supremo a Bolaños y Albares para que entreguen la lista de los 163.020 afectados de la Ley de Nietos

EL Tribunal Supremo da un ultimátum al Ministro de Justicia, Félix Bolaños y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares para que entreguen la lista de las 163.020 personas afectadas por las medidas cautelares aplicadas contra la Ley de Nietos y les da un plazo de 5 días para que lo hagan o si no de lo contrario los ministros podrían ser multados o incluso llamados a declarar.

La Sala acuerda "requerir, por medio del Abogado del Estado, a los Señores Ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que remitan a esta Sala, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral, la relación nominal de las 163.020 personas afectadas, por la aplicación de la Disposición Adicional 8ª.1.1 de la LMD, con expreso apercibimiento a los precitados de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la LJCA", según se desprende del auto al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"Hasta el momento presente, únicamente se nos ha facilitado la indicada cifra, sin ningún dato adicional más y, en el día de anteayer, 21 de octubre, han sido adjuntados a las alegaciones del Abogado del Estado, tres documentos, que contienen dos informes de la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares y uno del Instituto Nacional de Estadística, en los que, a los efectos que ahora interesan, se destaca que, a fecha 21 de octubre de 2026, han sido revisados un total de 31.390 expedientes", explica el Supremo.

"Puesto que la Administración conoce perfectamente, porque ha tramitado y resuelto estos expedientes, la identidad de todas estas personas, no se acierta a adivinar cuáles puedan ser las razones por las que no se haya facilitado a esta Sala la relación nominal de los electores, máxime cuando hay un proceso electoral convocado", añade.

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