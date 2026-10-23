Un juzgado de Ceuta ordena registrar las naves de las ONG para indagar si entregaron armas a los inmigrantes

El titular de la sección 3 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta, Miguel Ángel Fernández, ha ordenado el registro de dos naves industriales que sirven como base logística de varias ONG para descubrir si alguna de las organizaciones de ayuda humanitaria entregó armas a los inmigrantes irregulares afincados en la ciudad autónoma desde la invasión del pasado 31 de julio.

La sección 6 del juzgado ya admitió a trámite una querella presentada por la asociación Hazte Oír acerca de las sucesivas emboscadas que sufrieron los militares y policías españoles a manos de los inmigrantes afincados en Ceuta después de la invasión perpetrada desde suelo marroquí. En el auto de admisión a trámite preguntaba al Ministerio Fiscal si debía investigar el asunto y qué diligencias tendría que tomar para investigar el caso. La asociación defendía que la organización No Name Kitchen había entregado "explosivos caseros" a los inmigrantes ilegales.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez de la sección 3 acuerda la entrada y registro a una nave situada en la calle Argentina y otra en el Polígono de Alborán de la ciudad autónoma. "Se autoriza para llevarlo a cabo mediante el uso de la fuerza mínima imprescindible para poder acceder a los mismos en caso de ser necesario; comprendiendo todas las dependencias, habitaciones y despachos que pudieran existir en su interior, garajes, trasteros y anexos de los citados lugares", especifica el documento.

El juez se apoya en las consideraciones realizadas por el Ministerio Fiscal, que destacaba la declaración de varios testigos acerca de la supuesta entrega por parte de alguna de las organizaciones cuya base se encuentra en estas naves industriales de armas. Un material que podría haber sido utilizado en las emboscadas contra militares españoles.

"En particular, constan las declaraciones de varios testigos, prestadas de forma independiente y coincidentes en aspectos esenciales de sus respectivos relatos. Ambos manifiestan haber sido trasladados a unas naves identificadas, que habrían servido donde les mostraban, en varias habitaciones y en distintas estancias, bolsas de plástico con sustancias de diversos objetos, ellos aerosoles de pimienta y armas blancas, complementando todo ello declarantes identifica de forma concreta e individualizada a la persona que presuntamente entregó un cuchillo", asevera la Fiscalía.

En este sentido, recuerda que uno de ellos entregó un cuchillo "de un tamaño considerable" asegurando que se lo habían entregado desde la organización investigada.

Para el Ministerio Público, existen "indicios de que el inmueble es utilizado de forma habitual por diversas personas, llegando algunas de ellas a pernoctar en su interior, lo que refuerza la necesidad de esclarecer la concreta finalidad a la que se destina dicho espacio". "En consecuencia, los datos expuestos exceden de meras sospechas o conjeturas policiales no contrastadas, existiendo indicios suficientes para considerar que en el inmueble pueden hallarse efectos, instrumentos o indicios delictivos relacionados con hechos constitutivos de infracción penal", sentencia.