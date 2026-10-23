La controvertida entrevista concedida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al programa La Revuelta de Televisión Española ha desatado una contundente ola de críticas en el seno de la propia cadena pública. Desde la cuenta oficial del colectivo Plataforma TVE Libre se ha calificado la comparecencia televisiva de "entrevista masaje exculpatoria que causa alarma social desde la RTVE pública". Un señalamiento directo a la actitud mostrada por el presentador David Broncano y al tono general de un formato distendido que, a juicio del colectivo de trabajadores, sirvió como un plató a la medida del líder del Ejecutivo para desplegar su discurso político sin encarar un verdadero interrogatorio periodístico.

El encuentro se desenvolvió entre risas, regalos e intercambios de complicidad. Antes incluso de la entrada del presidente, presentada de forma jocosa con la etiqueta de "el presidente del Gobierno por poco tiempo", el ambiente se calentó con guiños como el de "el jefe infiltrado". Sánchez reaccionó de inmediato a la broma expresando su intención de perpetuarse en el cargo al manifestar que "menudo recibimiento, David, yo tengo una queja formal, yo aspiro a renovar 4 años y si La Revuelta quiere pues 4 años más". En esa misma línea de desenfado, el jefe del Ejecutivo aportó diversos obsequios al programa, entre ellos un tablero de ajedrez sobre el que el colaborador Ricardo apostilló que "es un juego de cargarse al rey, ya me veo mañana los titulares", así como un perro de peluche con capa que reproducía la canción Who Let the Dogs Out.

Uno de los momentos más tensos analizados por Plataforma TVE Libre giró en torno a la alusión sobre las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero en la sede de Ferraz. Broncano introdujo la cuestión argumentando que "nosotros no tenemos nada para el presidente porque así empezó lo de Zapatero y fíjate", lo que provocó una reacción que la plataforma ha catalogado de "frivolidad". En su respuesta, Sánchez esquivó dar explicaciones pormenorizadas sobre el polémico "faro moral" del socialismo y tiró de un argumento institucional al aseverar que "los presidentes del Gobierno no saben cuáles son los obsequios que el anfitrión o el líder del país que visitas te dan".

La frivolidad sobre Zapatero y las joyas culmina una entrevista masaje exculpatoria que causa alarma social desde la @rtve pública #SánchezEnLaRevuelta 👇 pic.twitter.com/e9UxP21ez8 — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) October 22, 2026

Las críticas de los profesionales de la televisión pública también han puesto el foco en la ausencia de repreguntas firmes sobre las diversas causas judiciales e investigaciones que salpican al entorno socialista y familiar de Moncloa. Según ha denunciado Plataforma TVE Libre, el presidente del Gobierno convirtió el plató en una "parodia de defensa familiar sin que le recuerden los cargos imputados a su mujer, la condena de su hermano, Leire, Cerdán, Financiación, Plus Ultra, joyas, Zapatero, Hidrocarburos etc".

Durante la emisión, Sánchez desestimó cualquier anomalía ética al alegar que su hermano "tiene tres carreras" y "habla muchos idiomas", tachando la resolución judicial de "nada acorde con la realidad" y argumentando que ha resultado condenado de forma injusta simplemente por "ser el hermano del presidente del Gobierno". Del mismo modo, disculpó la actuación de Begoña Gómez rechazando la idea de que "por ser la mujer del presidente del Gobierno ya tienes una capacidad de influir sin tan siquiera tú pedirla", recordando además que cobraba "15.000 euros brutos al año" en la Universidad Complutense.

Una alusión a Ábalos y defensa de Begoña y David. Sánchez convierte La Revuelta en una parodia de defensa familiar sin que le recuerden los cargos imputados a su mujer, la condena de su hermano, Leire, Cerdan, Financiación, Plus Ultra, joyas, Zapatero, Hidrocarburos etc 👇 pic.twitter.com/p2sVS3MfSo — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) October 22, 2026

A la hora de abordar la corrupción dentro de la estructura de su propio Ejecutivo, el presidente circunscribió toda la responsabilidad a su exministro de Transportes, reduciendo el problema a un desengaño individual al indicar que "los casos de corrupción que he sufrido con Ábalos han sido una decepción doble, eso ha sido un error". Esta explicación, presentada como un pesar estrictamente personal, evitó profundizar en los fallos de supervisión dentro de su partido o en la asunción de responsabilidades políticas de mayor calado. Tampoco hubo espacio para la autocrítica en materia migratoria y fronteriza, donde Sánchez justificó la gestión en la crisis de Ceuta atribuyendo gran parte del revuelo mediático a "bulos", descartando tajantemente el vínculo entre inmigración y delincuencia, y ponderando el valor de mantener una "relación constructiva con Marruecos".

En el terreno económico y social, Plataforma TVE Libre recriminó que Sánchez manifestara su intención de "intervenir desde lo legal el mercado de la vivienda" ante la pasividad del conductor del espacio, censurando que se dijera "ante Broncano, que no le recuerda que vivimos en una democracia y en un estado de derecho". No obstante, la entrevista discurrió en todo momento por un cauce cómodo donde hubo cabida para elogios hacia la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, descrita por el presidente como "una de las políticas mejor en forma que hay ahora mismo en toda la política española", o para el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, pese a vaticinar que su proyecto a la izquierda del PSOE "no iba a volar".

Sánchez quiere "intervenir desde lo legal el mercado de la vivienda". Lo dice en @rtve ante Broncano, que no le recuerda que vivimos en una democracia y en un estado de derecho. #SánchezEnLaRevuelta pic.twitter.com/GbiquraqSU — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) October 22, 2026

Finalmente, tras ironizar sobre el barómetro público señalando que "los puntos se los dejo a Tezanos" ante el comentario de Broncano de que el presidente del CIS "te va a poner un 10", al que Sánchez contestó con un "por supuesto", el jefe del Ejecutivo dejó claro su optimismo electoral pronosticando que "vamos a ganar con más mayoría de la que hemos tenido". Todo un despliegue mediático que ha servido a Plataforma TVE Libre para denunciar la utilización de la cadena pública al servicio del ideario de La Moncloa en un formato de prime time donde las bromas primaron sobre el escrutinio a la gestión gubernamental.