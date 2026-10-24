Albares permitió votar en Buenos Aires, epicentro de la Ley de Nietos, con pasaportes caducados y documentos sin foto

El Ministerio de Asuntos Exteriores de José Manuel Albares permitió votar en las elecciones generales de 2023 en el Consulado de Buenos Aires con el pasaporte caducado o con una partida de nacimiento o la inscripción en el Registro de Matrícula Consular, ambos documentos exentos de fotografía.

Así lo ha podido constatar Libertad Digital en un comunicado del consulado español en la capital de Argentina del día 14 de julio de 2023, justo una semana antes de las elecciones en las que Pedro Sánchez consiguió revalidar el poder por la mínima después de juntarse con toda la extrema izquierda y los separatistas vascos y catalanes.

En el aviso, los funcionarios informan a los españoles y a los nacionalizados con la Ley de Nietos residentes en el país sudamericano que "se podrán identificar con su pasaporte (incluso caducado), DNI, partida de nacimiento o inscripción en el Registro de Matrícula Consular". Y añaden que "si no reciben las papeletas en su domicilio, estarán disponibles en la Embajada de España en Argentina para que elija libremente su opción política".

Información del Consulado de Buenos Aires

Las personas españolas y nacionalizadas pudieron votar en las últimas elecciones en Argentina sin tener que identificarse con ningún tipo de fotografía, algo que en España está completamente prohibido, ya que para introducir la papeleta en la urna en los colegios electorales es obligatorio presentar el documento nacional de identidad, el pasaporte o el carnet de conducir, los tres documentos con fotografía.

Dicho de otro modo, el Gobierno de Pedro Sánchez permitió votar en Argentina con la partida de nacimiento y con la inscripción en el Registro de Matrícula Consular, ambos documentos no permitidos en las mesas electorales en España, cometiendo así un agravio comparativo.

Argentina, epicentro de la Ley de Nietos

Todo ello, con el contexto de que Argentina es, con diferencia, el país con mayor número de personas beneficiadas por la Ley de Nietos, siendo casualmente Buenos Aires la ciudad con más pasaportes españoles concedidos. Según los datos oficiales del Gobierno, el país sudamericano concentraba a finales de julio de 2025 un total de 366.579 solicitudes, aproximadamente el 40% de todas las registradas en el mundo, mientras que 174.277 expedientes ya habían recibido una resolución favorable. El consulado de Buenos Aires se situó a la cabeza por volumen de peticiones.

Tampoco se puede olvidar que el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez han tenido mucha actividad electoral en Argentina. No solo han ofrecido asesoramiento gratuito para los nacionalizados sino que incluso líderes autonómicos como José Ramón Gómez Besteiro (Galicia) o Adrián Barbón (Asturias) han viajado en los últimos meses al país de Sudamérica para movilizar al electorado residente en el extranjero. Del mismo modo, la ministra de Educación, Milagros Tolón, visitó a la comunidad gallega y española residente en Buenos Aires unos días después de que Pedro Sánchez convocase elecciones para el próximo 29 de noviembre.

Unas elecciones en las que el voto exterior puede ser decisivo, tal y como admitió Violeta Alonso, la conseguidora de Pedro Sánchez con la Ley de Nietos en el exterior, que ha llamado esta semana a votar diciendo que si los españoles residentes en el extranjero se movilizan tendrán un "impacto significativo" en las elecciones.