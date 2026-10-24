Albares presiona ahora a los cónsules y les obliga a trabajar en fin de semana para cumplir el plazo de la Ley de Nietos

El Ministerio de Asuntos Exteriores de José Manuel Albares ha presionado a las oficinas consulares para que trabajen este sábado y domingo para "cumplir con el plazo del último auto" del Tribunal Supremo que advierte con una futura multa al Gobierno de Pedro Sánchez si en los próximos cinco días no facilita la lista de los 163.020 afectados por la suspensión cautelar del voto de los nacionalizados con la polémica instrucción de Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, que retorció en el año 2022 la Ley de Nietos para conceder el pasaporte español al mayor número de personas.

"Tras el último auto que establece un plazo se les ha trasladado a todos los consulados que es imperativo que entreguen los datos solicitados para cumplir con ese plazo", han confirmado fuentes de Exteriores este viernes, que han reiterado que se ha puesto a disposición de los consulados "todo el personal de las Embajadas".

El Alto Tribunal ha requerido a Exteriores y al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de Félix Bolaños que remitan a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral la relación "nominal" de las personas afectadas.

Desde el Ministerio de Albares han afirmado que, desde que se recibieron los autos del Supremo, "se suspendieron todos los permisos y vacaciones de los consulados", y se les ordenó a las oficinas que "destinaran todo el personal que fuera necesario para cumplir los autos". Asimismo, "se les trasladó que esta tarea era urgente y prioritaria". Según asegura Exteriores, se han autorizado "todas las solicitudes de refuerzo de personal que han solicitado los consulados". En esta línea se ha pronunciado este viernes Bolaños, que ha dicho que ya dio en su momento instrucciones a los consulados para que facilitaran los nombres.

Posteriormente, Albares ha asegurado que tanto Exteriores como todos los consulados "están realizando todos los esfuerzos necesarios desde el primer auto del Tribunal Supremo para cumplir" con los mismos. Con todo, han garantizado que "se van a redoblar esfuerzos si aún cabe para cumplir con este nuevo auto".

Albares ha reconocido en los últimos días que será "muy difícil" que se pueda completar el proceso a tiempo, dado el margen "exiguo" que hay y ha defendido que todo el Servicio Exterior está "cumpliendo escrupulosamente el auto del Supremo".

Este martes desde Exteriores se trasladó que un total de 48 oficinas consulares repartidas en todo el mundo habían completado ya total o parcialmente el proceso para verificar quiénes de los nacionalizados por la Ley de Nietos son descendientes de exiliados y, por tanto, tienen derecho a votar en las elecciones del 29 de noviembre. Este dato no ha sido actualizado desde entonces.

Multa de 1.000 euros a Bolaños y Albares

El Supremo señala que la multa ascendería a los 1.000 euros a los ministros que "incumplan este requerimiento" y comunica la posibilidad de "reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar".