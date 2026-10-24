Así es el nuevo gobierno de Marruecos: siguen los pesos pesados que piden conquistar Ceuta y Melilla

La nueva presidenta de Marruecos, Fatima Ezzahra El Mansouri, —con el beneplácito del monarca Mohamed VI— ha mantenido en su Gobierno a los dos ministros que pidieron conquistar Ceuta y Melilla después de la invasión: Abdellatif Ouahbi, ministro de Justicia, y Ahmed Toufiq, de Asuntos Islámicos. El país vecino también mantiene a otro de los ministros clave en el éxito expansionista de Marruecos en los últimos años. Se trata de Naser Bourita, ministro de Exteriores colocado por el monarca en el año 2017, cuyos logros lo avalan en el puesto.

De este modo, el nuevo Gobierno mantiene a los pesos pesados. Sin embargo, también hay que destacar que se ha llevado a cabo una importante renovación respecto al anterior Gobierno de Akhannouch. De los 31 ministros nombrados, 13 continúan del gabinete saliente, mientras que 18 son nuevas incorporaciones. La propia El Mansouri ya formaba parte del anterior Ejecutivo como ministra de Urbanismo y Vivienda, aunque ahora asciende a jefa del Gobierno. Entre los que permanecen destacan precisamente los ministerios clave antes mencionados, como Exteriores, Interior, Justicia, Asuntos Islámicos y Defensa.

El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, que lideró anteriormente el PAM y ocupa la cartera desde 2021, ha sido una de las voces más contundentes al abordar las reivindicaciones de Rabat sobre Ceuta y Melilla. El pasado 21 de agosto, durante una entrevista televisiva, presentó ambas ciudades como un "derecho histórico y geográfico" de Marruecos y reclamó a España la apertura de un canal específico de diálogo para discutir su futuro con vistas a su "retorno al seno de la patria". Apenas unos días antes, el 12 de agosto, había insistido en que este asunto continuaba "sobre la mesa" y que se abordaba "cada vez que nos reunimos con los españoles", al tiempo que remarcaba que "nos seguimos aferrando a nuestras tierras".

Distinto fue el tono empleado por Ahmed Toufiq, aunque sus palabras apuntaron en la misma dirección. En la ceremonia religiosa del Mawlid, celebrada bajo la presidencia del rey Mohamed VI, el ministro de Habices aludió a "la lucha sagrada" para recuperar "las ciudades ocupadas" del Atlántico, una referencia implícita a Ceuta y Melilla. Toufiq recurrió además a argumentos históricos y religiosos para subrayar la vinculación de ambas ciudades con Marruecos, mencionando, entre otras figuras, al cadí Ayyad.

Ambos están muy de acuerdo con el proyecto expansionista de Marruecos de cara al futuro. Una agenda internacional muy definida desde hace tiempo que consiste en atar lazos con países como Estados Unidos e Israel para conseguir como cuestión prioritaria el reconocimiento sobre la soberanía del Sáhara, la antigua colonia española hasta el año 1975. Tal y como dijo en su momento Mohamed VI, el Sáhara Occidental es el "prisma" a través del que Marruecos mira sus relaciones con otros países.

Fundamental ministro de Exteriores

De ahí que Mohamed VI elija siempre a sus ministros de Exteriores. El cargo lo ocupa actualmente Naser Bourita, nombrado en abril de 2017 por Mohamed VI y diplomático con una amplia carrera. En estos diez años se ha ganado la confianza del monarca y sus logros lo avalan, no como el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Bourita ha conseguido en menos de una década afianzar buenas relaciones con países de todos los continentes, como por ejemplo Estados Unidos e Israel y ha conseguido que muchos de ellos apoyen al régimen de Mohamed VI en la cuestión del Sáhara. Un Sáhara que fue entregado por Pedro Sánchez a Marruecos en el año 2022 sin dar ningún tipo de explicación y sin llevarlo al Congreso.

Y no solo el Sáhara. El nuevo Gobierno seguirá el plan expansionista del Gran Marruecos, muy deseado por el rey Mohamed VI. El proyecto imperialista nacido el siglo pasado que busca anexionar ambas ciudades autónomas españolas, el islote Perejil, el Sáhara Occidental, Canarias, Mauritania y parte de Malí.