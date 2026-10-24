El Supremo retrata la Ley de Nietos: solo 91 personas han acreditado el exilio de sus ascendientes

El Tribunal Supremo ha señalado que ha recibido información de la Abogacía del Estado que detalla que se han revisado un total de 31.390 expedientes de afectados por las medidas cautelares de la Ley de Nietos , pero que únicamente 91 personas han conseguido acreditar que son descendientes de exiliados.

El Tribunal Supremo ha dado este viernes un ultimátum al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para que entreguen la lista de las 163.020 personas afectadas por estas medidas cautelares y les ha amenazado con imponerles una multa de 1.000 euros e incluso con llamarles a declarar. El Supremo podrá castigarles con "la imposición de multa coercitiva por importe de 1.000 euros a los precitados señores Ministros que incumplan este requerimiento", e incluso con "el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder".

"En el día de anteayer, 21 de octubre, han sido adjuntados a las alegaciones del Abogado del Estado, tres documentos, que contienen dos informes de la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares y uno del Instituto Nacional de Estadística, en los que, a los efectos que ahora interesan, se destaca que, a fecha 21 de octubre de 2026, han sido revisados un total de 31.390 expedientes, de los que se han expedido un total de 91 certificados por parte de los encargados de los Registros Consulares, de personas que han acreditado el exilio de sus ascendientes en los términos que establecieron nuestros Autos de medidas cautelares de 10 de septiembre y de 12 de octubre de 2026", señala el auto del Tribunal Supremo al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"Puesto que la Administración conoce perfectamente, porque ha tramitado y resuelto estos expedientes, la identidad de todas estas personas, no se acierta a adivinar cuáles puedan ser las razones por las que no se haya facilitado a esta Sala la relación nominal de los electores, máxime cuando hay un proceso electoral convocado y, por aplicación de las medidas cautelares de suspensión impuestas, estas personas pueden verse imposibilitadas finalmente del ejercicio de su derecho al voto por la propia inacción de la Administración", añade.

El Supremo precisa que para hacer cumplir lo acordado en los autos por los que se acordaron las medidas cautelares es "absolutamente necesario" que la Administración remita "el listado nominal de la relación de las 163.020 personas que adquirieron la nacionalidad española" a través de la Disposición de la Ley de Nietos.

"Desde luego, después de transcurrido mes y medio del dictado del primero de los Autos, decimos que resulta incomprensible que no haya sido facilitada a esta Sala la relación nominal de las 163.020 personas que pueden estar afectadas en el ejercicio de su derecho al voto cuando ha sido el Abogado del Estado, que ejerce la representación y defensa de la Administración General del Estado, el que, precisamente, ha facilitado la cifra exacta de las personas que han adquirido la nacionalidad española al amparo de la Disposición Adicional de referencia y se encuentran inscritas en el CERA, por lo que, necesariamente, ha de disponer de sus datos de afiliación", critica el Supremo.