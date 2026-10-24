Interceptados tres cayucos con 252 inmigrantes ilegales al sur de El Hierro

La presión migratoria en la ruta canaria continúa sin dar tregua. Durante la pasada madrugada, los efectivos de Salvamento Marítimo coordinaron un nuevo operativo en aguas del archipiélago tras detectar tres cayucos que navegaban de forma clandestina al sur de la isla de El Hierro. A bordo de estas precarias barcazas viajaban un total de 252 inmigrantes ilegales, según confirmaron fuentes oficiales del dispositivo marítimo.

La voz de alarma se originó en el Centro de Coordinación de Salvamento de Tenerife, organismo estatal que detectó la presencia escalonada de las embarcaciones en alta mar. Para gestionar la intervención, la autoridad movilizó con urgencia a las tripulaciones de las salvamares Navia y Diphda, que zarparon de inmediato con la misión de interceptar las embarcaciones antes de que pudieran zozobrar en una travesía oceánica conocida por sus severos riesgos de navegación.

La actuación de las unidades marítimas se dividió en tres intervenciones independientes debido a la distancia entre los botes. Los rescatadores aseguraron en primer término una embarcación con 78 ocupantes, para después auxiliar a un segundo contingente de 102 personas y a un último grupo de 72 integrantes. Todos ellos fueron custodiados y dirigidos hacia el muelle de La Restinga, punto habitual para desembarcar a los viajeros en el término municipal de El Pinar.

Una vez alcanzada la costa, los recién llegados quedaron a disposición del dispositivo de asistencia humanitaria preparado en el puerto. El operativo —integrado por miembros de Cruz Roja y sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC)— realizó las correspondientes evaluaciones médicas a pie de muelle, verificando el estado físico general de los extranjeros tras completar la peligrosa travesía desde las costas africanas.

Este nuevo episodio constata la persistente intensidad del flujo de inmigración ilegal que golpea a las costas españolas, con especial afección a la frontera sur atlántica. Las continuas llegadas mantienen sometidos a una tensión constante tanto a los cuerpos de salvamento como a los recursos insulares de acogida, en un contexto en el que se sigue evidenciando la falta de una política migratoria rigurosa y un control fronterizo efectivo en los países de origen.