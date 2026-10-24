¡No soporto más a esta gente!

La Muralla era un poema de los 60 escrito por Nicolás Guillén que convirtió en alegre cancioncilla revolucionaria ya en los 70 el grupo chileno Quilapayún, los de Carabina 30-30, A la mina no voy o la ya entonces enésima versión del Bella Ciao. En España, la cantaban, sin charango ni zampoñas pero con la misma hoz y martillo, Ana Belén y Víctor Manuel, embajadores siempre nobles del comunismo rentable.

Y al sonido "Tun-Tun" de los nudillos sobre la muralla pues se decidía a coro si abrirla o cerrarla. "Tun-Tun, quién es / El sable del coronel, cierra la muralla / una rosa y un clavel, abre la muralla". Pero muralla, al fin y al cabo, "desde la playa hasta el monte / desde el monte hasta la playa / allá sobre el horizonte". Para separar sin dejar un resquicio. Como la original, la Gran Muralla china. Como el Muro de Berlín.

Lo esencial, en el Mal y en el Bien, no ha cambiado. La diferencia es que antes las consignas tardaban lo suyo en llegar del uno al otro confín y se globalizaban, mucho más tarde, en forma de canciones, iconos y frases cortas impresas en pegatinas, chapas...

Ahora es un TikTok el que suena desde el otro lado de la muralla china para decidir quién pasa y quién no. Hay muchos cientos de millones de personas a cada lado y bastan unos segundos para que las respuestas den tres veces la vuelta al mundo. Todo lo superficial ha cambiado. Los coches ya son como lavadoras con sesión de inicio, usuario y contraseña y ahora el comunismo viaja a la velocidad de la luz.

China empuja y manda, en mercados y en opiniones, con piel capitalista. Si es más rápido y llega a más gente, el comunismo es todavía más dañino. Si las víctimas son más jóvenes, hay mucho más tiempo y menos trabas. De China a la última tiendecita quechua de Sol, París, Milán, Lisboa… Con Estados Unidos de baja por incapacidad y el Corán como catecismo. Así se arrodilla la civilización ante la Oscuridad en el primer tercio del siglo XXI.

La propiedad se ilegaliza y el individuo se diluye tras una nube molotov. Al okupa y a ugeté, abre la muralla. Se protesta por si acaso pero sin aportar un gramo de compromiso, no hace falta trabajar porque "renta más" quedarse en casa, sostenido por el mismo sistema que te saca a protestar. La paguita y el carné, abre la muralla. Los vulnerables quieren sustituir a los miserables y se quedan en casa ajena con luz, agua y alquiler gratis. Si hay problemas, el delincuente denuncia a la víctima. El allanador al allanado. Es el mundo del revés, abre la muralla.

La esperanza, también por redes

Encaramados a los escombros, no hay más remedio que buscar una reconstrucción, y el hartazgo, en su justa dosis, es un buen banderín de enganche. Así que las redes, igual que incendian, pueden sofocar excesos.

Dos pequeños ejemplos. Un joven italiano estalla en plena calle en Milán ante la justificación política a los que saquean la ciudad sin más objetivo que el vandalismo. Indignado, mirando a su alrededor, se desgañita:

"¡Yo no soporto más a esta gente! Conozco a un montón de gente que viene de todo el mundo y se levanta a las cinco de la mañana. Viene aquí a trabajar. Si tú vienes aquí y destrozas mi país, te vuelves a tu casa a patadas en el culo. ¡Me tienen hasta los cojones y ya no puedo más! Luego vienen ellos y va todo bien, si luego violan a mi hija o a mi hermana, ya hablaremos. Que venga aquí la Elly Schlein a decir todas esas gilipolleces. Si luego violan a mi hija o a mi hermana, ya hablaremos. ¡Yo no soporto más a esta gente! Tengo 23 años y quiero vivir en mi ciudad. Y tenemos que empezar nosotros. Tenemos que empezar a rebelarnos. Ya no existe mi ciudad. Mi abuelo, mi bisabuelo, construyeron esto."

Una mujer aplaude la arenga desde una ventana. Las redes hacen correr el vídeo como la pólvora, la misma que impregna de olor las calles. ¡Esto es lo que hace falta! Indignación verdadera y apoyo desde los balcones o desde las redes. No estás solo en tu rabia. Es bien sencillo cuando hay voluntad.

A ver si en italiano lo entendéis. pic.twitter.com/ub3nJIhP6X — Beatriz (@Beablsa) October 20, 2026

Falta un buen abucheo a los que viven al Sol de lunes a domingo pero duermen en el barrio de Salamanca. Muchos de ellos protestan por la Enseñanza y no estudian. Por los sueldos y no trabajan. Por la vivienda y pisan parqué del que cruje. Los habrá necesitados de verdad, sí… pero esos no pueden perder mucho el tiempo en las asambleítas pueriles de Colacao y chusta. Los afincados de Sol ya son comisarios de Sánchez. A estas alturas, todos.

Pues hasta en Sol cabe la esperanza, envuelta en grandes paradojas, cuando unos peruanos leen la cartilla del sentido común a los acampados... y, de paso, a los que invocan, sin más, el 'españoles primero' pese a la escandalosa ausencia de españoles en determinados empleos. El razonamiento no es tan sencillo como el que le espeta el peruano al acampado, pero encierra verdades como puños:

"Por el hecho de nacer no te corresponde una vivienda regalada. ¿Quieres un coche? Trabajas. ¿Quieres unas Nike? Trabajas. ¿Quieres una casa? Trabajas. Simple, no hay más".

A una mujer que viene de trabajar con el táper en el bolso, la increpa una indignada "con dos carreras y cuatro idiomas"… que seguro que viene de la enseñanza pública de los adoquines voladores. La discusión deriva súbitamente en comentarios racistas por parte de los que se dicen antifascistas. Trump se les queda corto. El contraste dice mucho: en el intercambio de pareceres hay personas que no tienen tiempo para acampar en una plaza pública porque tienen que trabajar para vivir. La mujer del táper recomienda a la multilingüe supercualificada… "ir a bañar a los abuelos", tarea que no hacen precisamente muchos españoles.

Las redes sociales, que prohíben fotos "sensibles" y levitan en un irritante puritanismo, marcan la agenda política de muchos jóvenes que consumen doctrina arrastrando un dedo por una pantalla. TikTok se lleva la palma viralizando ideas-fuerza que acaban bajo tiendas de campaña o buscando la receta del cóctel molotov. Pero también desde las redes llegan las reacciones, la del milanés harto, la de los trabajadores peruanos indignados o la de los franceses limpiando las calles y ayudando a los comerciantes que siguen pisando los cristales de sus escaparates.

¿Qué está pasando? Encarecimiento de la vida, problemas con la enseñanza pública, con la vivienda, reivindicaciones sindicales… todo a la vez en Europa y todo bombeado desde servidores lejanos. O no tanto.

En el caso de España, Sol está tomada por tiendas de campaña electoral, Maricarmen pasó a la historia y es mejor que no se sepa mucho más. Los acampados son de izquierdas en un Gobierno de izquierdas y no conceden a la derecha el derecho a gobernar, como tantas veces ha sucedido en España. Nos conocemos los callejones sin salida mejor que las avenidas.

Ocho años de políticas nefastas son culpa de los otros. Es la muralla que, como tantas, puede caer estrepitosamente si nos esforzamos en mostrar cada día de qué está hecha: incoherencia, cinismo, violencia, racismo… Viralicemos su estupidez para votar en paz y echar al figurín, que tendrá que buscarse abogado. ¿Son las redes? Pues los que sepan, que las usen sin descanso antes de que inutilicen los coches-lavadora con una actualización de software o nos dejen sin votar. Si les permitimos crear el problema, nos traerán ellos la solución.