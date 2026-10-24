Jon Echeverría, el candidato de 22 años del PP desafía al PNV en Guipúzcoa: "Se han vendido a la extrema izquierda"

Jon Echevarría, número uno en las listas del Partido Popular en Guipúzcoa, siendo el candidato más joven de la historia de la democracia con tan solo 22 años, ha estado en La Trinchera de Llamas de esRadio para explicar cómo afronta el reto de disputarle al separatismo, a los proetarras y a la izquierda más radical el escaño en la provincia que apoya por unanimidad a Pedro Sánchez de toda España. Y es que desde el 2011, la formación de Alberto Núñez Feijóo se ha quedado sin sacar ninguno de los seis escaños en esta provincia. En las Generales de 2023, Bildu, PSOE y PNV sacaron dos escaños cada uno.

Para arrebatar uno de los escaños a estas formaciones contrarias a España, Jon se presenta como "un joven formándose en Derecho y Economía por la Universidad Carlos III. Y con un buen expediente para el que diga que no tengo ninguna preparación. La crítica más frecuente es mi edad. Si se está cuestionando mi edad o si se está cuestionando mi falta de experiencia. Porque si hablamos de falta de experiencia, tengo más formación académica que Patxi López, que ha sido tercera autoridad del Estado y lehendakari. O que Miquel Iceta, que ha cobrado 200.000 euros sin tener el bachillerato".

Aunque salga elegido seguirá estudiando hasta acabar sus estudios: "Estoy en el último año de carrera. Me he esmerado, me he esforzado en los estudios. Y sí, sin duda terminaría la carrera". Cuenta que le empezó a interesar la política con 14 años y se dio cuenta de que sus valores no coincidían con lo que veía en San Sebastián y Guipúzcoa con sus compañeros y profesores. "Por eso sentí la necesidad de afiliarme, de intentar cambiar las cosas desde adentro".

Cuando Miguel Tellado le llamó para comunicarle la noticia relata que sintió "ilusión" después de que hayan contado con alguien tan joven para "encabezar este reto, el desafío más complicado de toda España. Guipúzcoa es la provincia más adversa a nuestras expectativas electorales y por eso afronto el reto con ilusión".

"El escaño se puede sacar"

"Confío en que el escaño se puede sacar y efectivamente vamos a dar ese mensaje. Vamos a dar el mensaje de que Guipúzcoa es la única provincia que apoya a Pedro Sánchez por unanimidad. Y el 100 % de los guipuzcoanos es imposible que apoyen a Pedro Sánchez por unanimidad. Y por eso vamos a cambiar eso. Vamos a apelar a un votante, por ejemplo, del PNV, que se puede sentir de derechas como muchos votantes se sienten y han sido engañados por un PNV vendido a la extrema izquierda a estos decretos exacerbadamente intervencionistas como el decreto Mari Carmen que votaron a favor, pero también a un votante de Vox que votando a Vox en Guipúzcoa estaría favoreciendo el último escaño de Bildu. Por eso vamos a hacer un esfuerzo comunicativo para conseguir ese escaño que desde el 2011 no hemos recuperado", explica el candidato del Partido Popular.

Acoso a PP y Vox

Sobre el acoso en las calles a Partido Popular y Vox, Echevarría dice que no le sorprende en absoluto: "En el País Vasco vivimos esos escraches, esos episodios de violencia multiplicados si nos atrevemos a pisar la calle y a pisar en determinados municipios donde impera la ley del silencio, donde creen que los grupos radicales de extrema izquierda, en muchas ocasiones proetarras, dominan esos municipios. Y es absolutamente asqueroso, diría, que hablen de provocar. ¿Cómo que provocar? Pisar el territorio español es provocar. En País Vasco lo sufrimos. No hay que tener miedo y hay que normalizar lo que nunca debería haberse vuelto estigmatizable, como es que un español ejerza su libertad de expresión en territorio nacional".

Y ha apuntado también a la violencia de los proetarras de Bildu: "En los colegios no se explica lo que fue ETA, te explican qué es Euskal Herria, te explican una historia distorsionada. Los jóvenes vascos no saben quién fue Miguel Ángel Blanco, no saben quién fue Gregorio Ordóñez y por eso tenemos que hacer un esfuerzo de concienciación, pero también pararle los pies a los nacionalistas que no quieren que la historia auténtica se sepa".

En caso de no sacar escaño, Jon afirma que seguirá formándose: "Yo estudio Derecho y Economía, me gusta más la parte del derecho y por ahí continuaré. Y si dentro de otros cuatro años, dentro de tres meses, se me vuelve a proponer una responsabilidad, pues lo valoraré. Pero siempre teniendo claro cuál es mi camino y mi formación y mi carrera profesional", concluye.