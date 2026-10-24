Las prostitutas estallan contra Sánchez: "Has tenido el trabajo sexual cerca en tu familia"

La plataforma Stop Abolición, formada por trabajadoras sexuales que defienden el ejercicio libre de la prostitución, ha publicado un vídeo en redes sociales dirigido a Pedro Sánchez en el que carga contra los cuatro intentos de impulsar una ley que, a su juicio, criminaliza su actividad. "Aún estamos en shock después de cuatro años y cuatro intentos de ley criminalizadora desde tu Gobierno y desde tu partido, el PSOE", denuncian en la publicación.

Las integrantes de la plataforma cuestionan la política abolicionista de los socialistas y acusan al presidente del Gobierno de conocer la realidad de la prostitución y, aun así, promover medidas que consideran perjudiciales para quienes la ejercen voluntariamente.

"Tú, que has tenido el trabajo sexual cerca en tu familia, es imposible que desconozcas que es una actividad diversa, variada y siempre mal informada", afirma una de las participantes en el vídeo. En ese sentido, rechazan que los clubes de alterne sean "campos de concentración de mujeres", como aseguran que sostienen algunas diputadas socialistas.

"Si alguien puede desmentirlo, tú y tu mujer sois las personas idóneas para hacerlo", añaden, en referencia a Pedro Sánchez y a su mujer, Begoña Gómez.

En el vídeo, las integrantes de Stop Abolición aseguran haber hablado con tres extrabajadores y haber visitado más de 15 locales qu gestionó en algún momento la familia del presidente. A partir de esas experiencias, acusan a Sánchez de construir e impulsar "una gran cantidad de mentiras" para conseguir votos.

"Has puesto a nuestras familias y proyectos de vida en peligro, a sabiendas de una realidad que no te es ajena", sostienen.

Las trabajadoras sexuales concluyen su mensaje con una denuncia del miedo y la incertidumbre que, aseguran, les genera la política del Gobierno. "El sentimiento que nos queda es de profundo y sincero miedo", afirman. También lamentan el estigma social que sufren por su actividad y critican lo que califican como el "patológico optimismo" del presidente.

Los intentos del PSOE de abolir la prostitución

El vídeo llega después de varios intentos del PSOE de sacar adelante medidas abolicionistas. En 2022, los socialistas trataron de incorporar a la ley del solo sí es sí una serie de medidas para castigar el proxenetismo y a los clientes que pagan por sexo, una propuesta que finalmente retiraron.

Ese mismo año, el partido presentó una iniciativa legislativa propia, que no llegó a aprobarse antes del final de la legislatura. En 2024, el PSOE volvió a intentarlo, pero el Congreso rechazó iniciar su tramitación.

Pese a esos fracasos parlamentarios, la prostitución ejercida voluntariamente continúa sin contar con un marco laboral específico y claro, mientras las trabajadoras sexuales denuncian la inseguridad jurídica en la que viven.

Cayetana Álvarez de Toledo también carga contra Sánchez

Por su parte, Cayetana Álvarez de Toledo ha aludido expresamente al vídeo publicado por las trabajadoras sexuales en su acto de precampaña en Toledo: "Hasta las prostitutas han denunciado la hipocresía de Sánchez ayer en un vídeo".

La diputada del PP ha utilizado así las críticas de la plataforma para cuestionar el discurso feminista del presidente, en un contexto marcado por los intentos fallidos del PSOE de impulsar su política abolicionista.