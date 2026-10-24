Más de 8.300 aspirantes optan a 1.050 vacantes de ayudantes en Instituciones Penitenciarias

Un total de 8.313 candidatos concurren este domingo a las pruebas selectivas destinadas a cubrir plazas en la Administración carcelaria. De acuerdo con los datos oficiales remitidos por Instituciones Penitenciarias, se trata de una convocatoria en la que destaca la notable presencia femenina, ya que 5.103 solicitudes corresponden a mujeres frente a las 3.210 presentadas por varones, lo que sitúa la representación femenina en un 61 por ciento del total de aspirantes.

Los exámenes se celebran a partir de las 9:00 horas de manera simultánea en dependencias universitarias. En concreto, la evaluación tiene lugar en diversas facultades de la Universidad Complutense de Madrid y en el campus de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde los opositores tratan de hacerse con uno de los 1.050 puestos disponibles en el Cuerpo de Ayudantes.

El proceso de selección se estructura en dos fases consecutivas que pondrán a prueba los conocimientos teóricos y la preparación técnica de los aspirantes. La primera parte consta de un cuestionario de 120 preguntas con cuatro alternativas de respuesta cerrada, donde tan solo una opción es válida y los fallos conllevan penalización. Posteriormente, tras un receso reglamentario de 45 minutos, los examinados afrontan la resolución por escrito de ocho supuestos prácticos bajo idénticos criterios de calificación.

A pesar del volumen de la oferta pública de empleo, la organización sindical mayoritaria del ámbito, CSIF Prisiones, ha advertido de que la cifra resulta a todas luces escasa para paliar el severo déficit estructural que arrastra la plantilla pública. Desde la central sindical han calificado el número de plazas de "insuficiente", alertando de que el millar de incorporaciones previsto no garantiza el imprescindible relevo generacional ni permite asegurar unos niveles óptimos de seguridad en los centros.

En este sentido, el sindicato ha incidido a través de un comunicado en que la gestión penitenciaria debe dar respuesta a necesidades perentorias más allá de cubrir las jubilaciones vegetativas. Entre los retos urgentes figura la dotación adecuada para el funcionamiento ordinario y la ampliación de la cárcel de Archidona, en Málaga, así como el refuerzo indispensable de las plantillas en los establecimientos de Murcia II y Las Palmas II, instalaciones que acusan desde hace años la falta de recursos humanos cualificados.