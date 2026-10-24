Mujeres Caballas llama a participar en la manifestación por Ceuta del domingo en Madrid

Ceuta se planta en Madrid. El movimiento cívico Mujeres Caballas, formado por madres de familia preocupadas por la permanencia en la ciudad autónoma de miles de ilegales que entraron ilegalmente por la frontera con Marruecos durante la avalancha masiva de finales de julio, ha convocado una manifestación para este domingo, 25 de octubre, por las calles de la capital.

"Está condicionando nuestro día a día y el de nuestros hijos", ha explicado a Libertad Digital su portavoz, Maxi Lacasa. "Nos ha puesto la vida del revés", añade, "Ceuta es una ciudad pequeña y cualquier cosa que ocurra aquí se nota muchísimo". Vienen hasta la capital "por nuestros niños, nuestros mayores y el amor a Ceuta".

🏳️🏴 Mujeres Caballas somos un movimiento pacífico por nuestros niños, nuestros mayores y el amor a Ceuta, queremos recuperar la tranquilidad. El 25 de octubre, acompáñanos en nuestra manifestación en Madrid.

📍Os necesitamos: 11:30 glorieta de Atocha- pza de las Cortes. pic.twitter.com/ahXQ9bcVme — Mujeres Caballas (@MujeresCaballas) October 20, 2026

Entre sus preocupaciones se encuentra la inseguridad, ante el importante aumento de la criminalidad. "Por situaciones que se están denunciando... Robos, agresiones, allanamientos, violaciones", detalla. "A nuestras niñas, no las soltamos. Tienes que ir con tu hija a todos lados apretando la mano", asegura.

"No podemos ir a un parque infantil, porque está o vandalizado o lleno de orina o con gente durmiendo. No podemos ir a la playa, por los casos de sarna y la insalubridad que tira para atrás, y los inmigrantes que te graban con sus móviles", relata Maxi Lacasa. "No podemos vivir en esta situación", que se alarga ya por casi tres meses.

"Peor que antes"

"Necesitamos soluciones, que nos den respuestas allí donde tienen que tomar las decisiones", exclama. La marcha —con la que reclamarán "una ciudad segura, digna y tranquila"— saldrá a las 11:30 horas de la plaza del Emperador Carlos V, popularmente conocida como la glorieta de Atocha, y culminará alrededor de las 14:00 horas en la plaza de las Cortes (frente al Congreso de los Diputados).

"Nuestras calles están peor que antes", asevera Maxi ante la falsa sensación que tenemos en la Península de que con el desalojo de los ilegales de las playas —ordenado por el Gobierno ante la visita de los Reyes— se había arreglado algo, "ahora están por todas partes". El miedo de los ceutíes es que con el paso del tiempo se deje de hablar de ellos y la crisis se cronifique.

Miedo al olvido

"¿Por qué no hacen para Ceuta un decreto ley con la misma urgencia que para la vivienda?", se pregunta. "Ahora sólo se habla de la vivienda. Les ha venido muy bien para que se hable poco de Ceuta, que sigue igual", afirma la portavoz del movimiento. Pero "el problema es de España y es de Europa", recuerda.

Por ese motivo, desde Mujeres Caballas hacen un llamamiento a la participación en su protesta. Comenzará con una concentración a medida que la gente vaya llegando, desde las 10:30 horas, y continuará con una manifestación que recorrerá el trayecto entre Atocha y las Cortes, donde se leerá el manifiesto.