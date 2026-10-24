Pedro Sánchez se cuela en el Reina Sofía para dar un sermón electoral junto al Guernica

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha vuelto a utilizar las instituciones públicas y del patrimonio cultural de todos los españoles con fines estrictamente partidistas. En un vídeo difundido este sábado a través de su cuenta en la red social X, el líder socialista aparece en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, con la emblemática obra del Guernica de Pablo Picasso a sus espaldas, para pronunciar su habitual frase de "No a la guerra".

La imagen busca apropiarse de la carga simbólica del cuadro en favor de su candidatura. Durante el vídeo, Sánchez invoca el espíritu del histórico "No a la guerra" para atribuirse una supuesta coherencia internacional "sin dobles raseros" y presumir del papel de su Ejecutivo ante los diferentes conflictos bélicos acontecidos en los últimos años.

Durante estos años, España ha defendido en el mundo el sentir de su gente: que ninguna guerra es inevitable, que ninguna vida vale menos que otra. Los mismos principios. En todos los conflictos. Sin dobles raseros. pic.twitter.com/b2J1uHCYjf — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 24, 2026

"Durante estos años, España ha defendido que ninguna guerra es inevitable, que ninguna vida vale menos que otra y que mirar hacia otro lado no debería ser nunca una opción", explica el jefe del Ejecutivo en el vídeo, justificando su línea diplomática pese a lo que califica como "enormes presiones".

Instrumentalización del patrimonio de todos

El uso de las instalaciones del museo nacional como escenario para un mensaje de precampaña reabre el debate sobre la instrumentalización de los espacios públicos. El Reina Sofía, una institución estatal sostenida con fondos públicos, ha vuelto a ser utilizado como plató privado al servicio de la agenda del presidente del Gobierno, en lugar de hacerlo en cualquier otra ubicación como el resto de candidatos.

La utilización del enclave para fines ajenos a su naturaleza artística no es un hecho aislado. La gestión del Museo Reina Sofía ha sido objeto de reiteradas controversias en los últimos años por la politización de sus espacios y actividades, acumulando críticas por la cesión de escenarios para actos de un marcado sesgo ideológico.

Hay que tener cara.

Le han abierto el Reina Sofía solo para él, para agrandar su ego. Una vez más, Sánchez abusa de los recursos que son de todos y se apropia del Guernica para grabar un spot publicitario en precampaña electoral. El 29N se acabará el privilegio como forma de… https://t.co/NtmSnL56OZ — Miguel Tellado (@Mtelladof) October 24, 2026

"Hay que tener cara. Le han abierto el Reina Sofía solo para él, para agrandar su ego. Una vez más, Sánchez abusa de los recursos que son de todos y se apropia del 'Guernica' para grabar un spot publicitario en precampaña electoral. El 29N se acabará el privilegio como forma de hacer política", ha escrito Tellado en su cuenta de la red social X denunciándolo.

Un discurso plagado de contradicciones

A lo largo del vídeo, Sánchez reivindica el rechazo de su Gabinete al aumento del gasto militar al 5% del Producto Interior Bruto (PIB), alegando que se negó a recortar "un solo céntimo de euro" del Estado del bienestar, al tiempo que ataca a la oposición y saca pecho por su postura en el conflicto de Gaza: "Cuando muchos guardaron silencio, nosotros denunciamos el genocidio del pueblo palestino".

Sin embargo, el relato de Sánchez contrasta con la realidad de las partidas presupuestarias en materia de Defensa aprobadas por su propio Ejecutivo para cumplir con los compromisos de la OTAN, intentando maquillar los vaivenes de su política exterior utilizando una obra cumbre del arte universal como mero decorado de campaña.