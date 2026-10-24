La investigación del caso Zapatero-Plus Ultra avanza. Y las evidencias de la coordinación del rescate con Venezuela, también. La documentación aportada por el ex-CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, ha permitido certificar que Plus Ultra disparó sus transferencias a Venezuela y Puerto Rico nada más recibir el primer tramo del rescate, un primer pago de 34 millones de euros.

Los investigadores han identificado una ruta internacional del dinero y toda una serie de alertas de "compliance" por los movimientos de dinero. Y es que tras recibir Plus Ultra el primer tramo del rescate del Gobierno de Pedro Sánchez por importe de 34 millones de euros procedentes del FASEE (es decir, de la SEPI), la aerolínea ejecutó toda una serie de transferencias internacionales que levantaron alertas expresas en los departamentos de cumplimiento normativo (compliance) de entidades bancarias en Puerto Rico. En Venezuela, narcodictadura, es complicado observar este tipo de alertas.

La cronología es, de nuevo, totalmente delatora. El fondo de rescates FASEE / SEPI aprobó el 9 de marzo de 2021 el rescate entero por valor de 53.000.000 de euros. Y se llevó a cabo un primer desembolso de 34.000.000 €. Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. confirmó la recepción de fondos en España por medio de sus cuentas bancarias. Y a partir de ahí empezaron los movimientos.

El primero: "Modus Securitisation (Luxemburgo), importe: 522.372 USD". El segundo: "AndCapital Bank (Puerto Rico), en sept. 2021: 5.000.000 USD, con bloqueo por Compliance". El tercero: "Commonwealth Bank (Puerto Rico), en ene. 2022: traspaso 1,1 M$ y

Cierre. Depósito a Plazo: 3.933.351 USD". Y, por último, "Banca Amiga (Venezuela), ene. 2023: 4.072.653 USD. Justificación: Lessors y operativa local".

Y los investigadores se han fijado en esas operaciones. "AndCapital Bank (Puerto Rico): en septiembre de 2021, Plus Ultra transfirió 5.000.000 USD (en dos envíos de 2M$ y 3M$). En abril de 2021, el oficial de Compliance exigió aclaraciones al detectar que la aerolínea pretendía cancelar un préstamo con Panacorp Casa de Valores S.A. en dólares en lugar de euros, sin desarmar intereses ni contar con aval explícito de la SEPI".

La operación con el Commonwealth Bank (Puerto Rico) también ha llamado la atención: "El 29/01/2022 se transfirieron 1.100.000 USD a Commonwealth Bank, cerrando la cuenta anterior y constituyendo una IPF por 3.933.351 USD". Con Banca Amiga (Venezuela) pasó algo parecido: "El 31/01/2023, la totalidad del saldo acumulado (4.072.653,24 USD) fue enviado a la cuenta de Plus Ultra en la entidad venezolana Banca Amiga, bajo la justificación de atender arrendamientos operativos locales".

Y es que las fechas del caso Zapatero son totalmente delatoras. Ya se sabía, como publicó Libertad Digital, que la SEPI había facilitado el rescate de Plus Ultra a los 5 días de citarse Zapatero con la empresa y hablar de otros negocios chinos. Y la UDEF también ha confirmado ya que, para colmo, el primer mensaje favorable al rescate de Plus Ultra llegó a los 14 días de confirmarse el pago a la red de Zapatero. Un pago que, por cierto, fue reclamado unos días antes.

La UDEF lo explica de la siguiente manera. "En la misma fecha [21 de octubre de 2020] y obtenido de la conversación mantenida en un chat grupal denominado 'SALA SITUACIONAL PULA', Roberto ROSELLI comenta que se ha encontrado por casualidad con Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ". Posteriormente la conversación continúa y dice que "Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ le ha pedido que le pague la factura. En la imagen se observa, de izquierda a derecha, a Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ, a varón desconocido, a Julio MARTÍNEZ SOLA, a Roberto ROSELLI y a varón desconocido".

Las cosas no tardaron en moverse: "Al día siguiente, en fecha 22/10/2020, Roberto ROSELLI en la misma conversación con Rodolfo REYES, respecto de Julio MARTINEZ MARTINEZ, le indica: 'ayer cobrando el contacto'. Los pasos se suceden a toda velocidad: el "26/10/2020 PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS S.A responde al requerimiento y subsanación de información realizado por la SEPI respecto de la documentación presentada para obtener la ayuda pública, incluyendo la subsanación de la solicitud y mejora del Plan de Viabilidad".