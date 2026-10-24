Recurren ante la Audiencia Nacional el campamento de inmigrantes en el Puerto de Ceuta

La Asociación Hazte Oír ha interpuesto un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional contra las resoluciones ministeriales que ordenaron levantar un campamento para inmigrantes irregulares en el Puerto de Ceuta.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible dictó una Resolución el 5 de septiembre de 2026 autorizando a la Secretaría de Estado de Migraciones a ocupar temporalmente una parcela en la explanada del Dique de Poniente del Puerto de Ceuta para instalar un dispositivo de alojamiento y atención a migrantes.

Según destaca el escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, esta autorización se otorgó contrariando de que los informes técnicos de la Autoridad Portuaria de Ceuta (de 4 de septiembre de 2026), que concluyeron que la ocupación era incompatible con la normal explotación del puerto. Por ello, la asociación ya solicitó la suspensión cautelar en vía administrativa y, tras ser rechazada, pidió la suspensión cautelarísima de la misma. La Audiencia Nacional aprobó las cautelarísimas para que no se instalase el campamento hasta resolver las medidas cautelares. Finalmente, aprobó que el Gobierno instalase el campamento al rechazar el recurso por creer que la asociación no estaba legitimada para actuar como parte.

Ahora, defiende su legitimación activa alegando, en primer lugar, un interés directo frente a la resolución que inadmitió su recurso de reposición, por ser la destinataria explícita a la que la Administración le denegó la condición de interesada y el acceso al expediente. Respecto a la autorización para ocupar el puerto, fundamenta su vínculo en sus fines estatutarios de fortalecimiento democrático y bien común, respaldados por una "actuación propia, continuada y localizada en Ceuta": el ejercicio de la acusación popular en la causa penal que instruye la juez María Tardón para investigar las posibles responsabilidades penales de la invasión a Ceuta.

Además, invoca el principio pro actione y el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), argumentando que no se trata de una impugnación abstracta o genérica de una norma, sino de un recurso contra un acto administrativo específico.