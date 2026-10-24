Rufián y Montero llaman en su primer mitin juntos a "someter al PSOE" y avisan a Colau: "El frente somos nosotros"

Los candidatos de ERC y Podemos a las elecciones, Gabriel Rufián e Irene Montero, han llamado este sábado en su primer mitin juntos a "someter al PSOE desde su izquierda" en las próximas elecciones generales del próximo 29 de noviembre para lograr un Gobierno que garantice unas condiciones de vida dignas a la ciudadanía. En paralelo, han cargado contra la la complicidad del Frente Amplio de Ada Colau con el PSOE de Pedro Sánchez.

"Te llames como te llames, ¡el frente somos nosotros!", ha alentado Rufián en una intervención en un mitin junto a la exministra de Igualdad en el barrio de Nou Barris de Barcelona, en referencia a la candidatura de Frente Amplio liderada por la exalcaldesa Ada Colau, que incluye a Comuns, Más Madrid, Sumar e Izquierda Unida.

En el acto, bajo el lema 'Casa, vida, futuro', Irene Montero ha afirmado que el proyecto político de las derechas es "coger el dinero de todos y todas" para dárselo a "los ricos", mientras que Podemos quiere "devolverlo a su legítimo propietario, que es la gente". "¿Y cuál es el proyecto político del PSOE? Tuitear muy fuerte contra los de arriba, y hasta aquí", ha dicho. "Por eso Gabriel y yo nos presentamos a las elecciones, porque tan importante es parar a las derechas como bajar el precio de los alquileres".

Montero ha alertado de que "tener una izquierda que se parece mucho al PSOE" en el Gobierno y se presenta "en la misma papeleta que él" en el Senado "no va a arreglar las cosas", refiriéndose a la complicidad de Frente Amplio con Pedro Sánchez.