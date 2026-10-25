Anticorrupción defiende que las joyas que se apropió Zapatero son "caudal público"

La Fiscalía Anticorrupción considera que las joyas encontradas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero pertenecen al "caudal público", es decir, al patrimonio del Estado y que el exlíder socialista se apropió de un bien del Estado que, por el momento, ha sido valorado en 1,3 millones de euros.

Las fiscales han pedido al juez José Luis Calama que impute a Zapatero también por malversación en la pieza separada que abrió para investigar los presuntos delitos fiscales y de contrabando que podría haber cometido el exlíder del PSOE por la apropiación de las joyas que fueron encontradas en su despacho. Zapatero ya se encuentra imputado por organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y apropiación indebida en la pieza principal, en la que se investiga el rescate de Plus Ultra.

En el escrito presentado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, la Fiscalía califica estos bienes encontrados en el despacho como parte de los "caudales públicos": "En efecto, las joyas objeto de esta Pieza deben tener la consideración de caudal público, bajo la óptica de la argumentación que la propia defensa ofrece". En este sentido, se apoya en la propia versión de Zapatero, que asegura que fueron un obsequio que el rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud le entregó en 2007.

"En tal sentido, la muy consolidada interpretación jurisprudencial sobre la naturaleza pública de los caudales públicos (hoy englobados en el concepto de 'patrimonio público' definido en el artículo 433 ter del Código Penal), se ha venido estableciendo tradicionalmente bajo el criterio de su incorporación al patrimonio o bajo el de destino expectante a su ingreso en las arcas administrativas, que en el caso que nos ocupa sería el inventario de Patrimonio del Estado", subraya.

De ser cierta la versión de Zapatero, ese regalo pasaría a ser propiedad del Estado; si bien el delito estaría prescrito si se empezase a contar desde que recibió el regalo. Sin embargo, la Fiscalía aporta los documentos de entrega del patrimonio que Presidencia del Gobierno aportó a Patrimonio del Estado al término de su segundo mandato. "El acta de entrega tuvo lugar el 1 de marzo de 2012 y en la relación de bienes entregados no figuran, en efecto, las joyas encontradas en la Oficina del Sr. Zapatero el 19 de mayo de 2026", asevera Anticorrupción deslizando que el delito cuenta desde ese momento y no prescribe hasta que pasan 15 años en cantidades superiores a 250.000 euros.

De hecho, la Fiscalía recuerda que fue el Gobierno de Zapatero el que aprobó la Ley de Buen Gobierno, que decía así: "Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado, en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente".

"El carácter de donación que apunta la propia defensa en su escrito excede claramente los 'usos habituales, sociales y de cortesía' y, por ende, obligaba al investigado a la entrega a Patrimonio del Estado", ahonda la Fiscalía.

Según la norma, Patrimonio del Estado tiene la obligación de cuidar y preservar el patrimonio y puede decidir incluso si lo expone en algún edificio oficial. De hecho, hasta la llegada de Zapatero a La Moncloa, el edificio del Consejo de Ministros mantenía expuestos varios regalos de los expresidentes José María Aznar y Felipe González.