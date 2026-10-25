Las feministas cargan contra el Gobierno por pedirles silencio con la excusa de "frenar a la derecha"

La organización Feministas de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio de Igualdad de Ana Redondo por su inacción durante estos años y por pedirles silencio para "frenar a la derecha".

La asociación de mujeres critica que el Gobierno anteponga intereses electorales a los de las mujeres. "Primero la revolución, primero el partido, primero las elecciones, primero frenar a la derecha. Siempre hay una causa que exige nuestra paciencia y reclama nuestro silencio", denuncia Alianza contra el Borrado de Mujeres.

"El feminismo lleva décadas cuestionando esa jerarquía que coloca los derechos de las mujeres al final de la agenda. Resulta especialmente cínico que invoquen ahora otras prioridades quienes deben rendir cuentas por el abandono de las políticas de igualdad y por decisiones que han perjudicado a las mujeres. A los daños añaden la pretensión de decidir cuándo podemos denunciarlos", denuncia la asociación de mujeres, muy crítica con el Ejecutivo socialista por no actuar para frenar los problemas de las mujeres y encima no permitir denunciarlo.

Feminismo de "orgías y prostitutas"

Estas declaraciones llegan después de que el PSOE y el Gobierno intentasen manipular unas palabras de Alberto Núñez Feijóo sobre el Ministerio de Igualdad, departamento que introducirá dentro de otros ministerios si llega al Palacio de La Moncloa. Algo que Sánchez aprovechó para decir al líder del Partido Popular que "ser feminista es no recortar los derechos de las mujeres". Feijóo respondió tajante recordándole al presidente del Gobierno su feminismo de "orgías y prostitutas".

Alianza contra el Borrado de las Mujeres resta importancia a las palabras del candidato popular y dice que la "cuestión central" sobre Igualdad es si se mantendrán competencias, presupuestos y objetivos y no que se encuentre dentro de otro Ministerio si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se convierte en presidente del Gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre.