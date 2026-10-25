Más de 30.000 personas protestan contra la invasión junto a Mujeres Caballas en Madrid: "Ceuta no se vende"

"Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", rezaba la pancarta con la que el movimiento cívico Mujeres Caballas —formado fundamentalmente por madres de familia— se ha plantado este domingo en Madrid para pedir al Gobierno que acometa medidas urgentes que pongan fin a la invasión de ilegales que padecen desde finales de julio.

Decenas de miles de personas —alrededor de 30.000, según la Delegación del Gobierno—, llegadas de la ciudad autónoma pero también de otros muchos puntos del país, se han unido a la protesta. El seguimiento masivo de la manifestación ha sorprendido incluso a las propias convocantes. "No esperábamos tanto", confesaba a Libertad Digital la portavoz de Mujeres Caballas, Maxi Lacasa.

🔴Las mujeres de Ceuta se preguntan: "¿Dónde están mis derechos?" pic.twitter.com/eNbFmVSsNS — Libertad Digital (@libertaddigital) October 25, 2026

Desde una hora antes del inicio de la marcha, la magnitud de la concentración de personas que había en el punto de salida —la plaza del Emperador Carlos V, popularmente conocida como la glorieta de Atocha— obligó a la Policía Nacional a adelantar la cabecera unos 25 metros en varias ocasiones, para despejar los alrededores y que los manifestantes cupiesen en la zona delimitada.

Por tanto, la pancarta había avanzado cerca de 100 metros del recorrido cuando —a las 11:30 horas— comenzó oficialmente la manifestación. Tras ella, se manifestaron fundamentalmente los caballas desplazados hasta Madrid. Mientras que miles de madrileños y manifestantes de toda España se agolpaban en los laterales para expresarles su apoyo a lo largo del trayecto.

Los vítores de los ceutíes —al grito de "Un caballa nunca se rinde", "Yo soy español, español, español" o "¿Dónde están nuestros derechos, nuestros derechos dónde están?"— se fundían con los de manifestantes de otras partes del país que les recordaban que "Ceuta es España" y "No estáis solos".

Caras conocidas entre los manifestantes

Entre ellos, caras conocidas como la exdirigente del PP Esperanza Aguirre. "Tenemos que apoyar a los ceutíes y a su presidente, Juan Jesús Vivas, que es un patriota. Pedro Sánchez les ha dejado tirados", ha aseverado en declaraciones a Libertad Digital.

🔴Esperanza Aguirre a Libertad Digital: "Estoy para apoyar a Ceuta. Tenemos que apoyar a Vivas porque Pedro Sánchez ha dejado tirados a los ceutíes" pic.twitter.com/hNwnVwNxU4 — Libertad Digital (@libertaddigital) October 25, 2026

"Venimos a reivindicar que el Gobierno saque un Real Decreto para expulsar del territorio español a todas estas personas que están ilegalmente", ha señalado a este periódico el diputado del PSOE Melchor León.

Pero si alguien ha tenido un papel importante en la protesta ha sido el propio Juan Jesús Vivas, al que los asistentes han aclamado continuamente al grito de "presidente, presidente", que —ha asegurado— vuelve a Ceuta "con las pilas cargadas para seguir luchando".

El manifiesto de Mujeres Caballas

"Ninguna madre debería tener que elegir entre dar libertad a sus hijos o sentirse segura. Me duele decirles que no pueden salir a jugar porque tengo miedo. Quiero protegerlos, pero también quiero verlos crecer libres. Y necesito una ciudad donde ambas cosas sean posibles. Me niego a autoimponerme un toque de queda". Así arrancaba el manifiesto de Mujeres Caballas.

🔴 Comienza la lectura del manifiesto con un minuto de silencio por los inmigrantes que murieron en el mar tratando de llegar a nado a Ceuta pic.twitter.com/D6deh723Dr — Libertad Digital (@libertaddigital) October 25, 2026

Un texto leído desde las entrañas por varias de las impulsoras del movimiento, que en varias ocasiones no han podido reprimir las lágrimas al relatar algunas de las vivencias que han compartido desde el escenario o algunas de las situaciones derivadas de la invasión, como el colapso del sistema sanitario, el miedo de las personas mayores, la preocupación por las agresiones sexuales y las reyertas callejeras, o el agotamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

🔴 Lectura del manifiesto: "A diario escuchamos nuevos casos de agresiones sexuales" pic.twitter.com/k1le9c827X — Libertad Digital (@libertaddigital) October 25, 2026

"Después de tres meses, hemos venido hasta Madrid para reclamar seguridad, libertad y futuro para Ceuta", aseveraba Maxi Lacasa durante su intervención. "No basta con afirmar que Ceuta es España. Hay que ejercer las responsabilidades que esa afirmación implica", añadía. Entre otras cosas, ha recordado, es necesario que el Gobierno implemente medidas "para hacer efectivos los retornos a Marruecos de las personas en situación irregular".

🔴 Gritos de "invasión" durante la lectura del manifiesto pic.twitter.com/CmrgDhIRMG — Libertad Digital (@libertaddigital) October 25, 2026

Unas palabras que arrancaban los aplausos y vítores de los asistentes, que coreaban "invasión, invasión" al unísono. "Exigimos actuaciones inmediatas para recuperar la tan ansiada normalidad que la ciudadanía de Ceuta viene reclamando desde hace tres meses, tiempo en el que se ha visto alterada nuestra vida, la de nuestros mayores y niños, nuestra seguridad, nuestra sanidad, nuestra economía, nuestro descanso, nuestro equilibrio emocional y psicológico, y nuestra libertad", sentenciaba la portavoz de Mujeres Caballas.