Sánchez sobre las joyas de Zapatero: "José Luis sabe lo que tiene que hacer"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido el legado del expresidente del Gobierno imputado José Luis Rodríguez Zapatero y ha respetado su presunción de inocencia frente a todos los casos de corrupción que cercan al socialista, con la polémica de las joyas de por medio.

En una entrevista de este domingo en el diario El País, Sánchez ha hablado de diversas cuestiones, entre ellas, todos los escándalos que cercan a Zapatero. El presidente del Gobierno no ha aclarado si Zapatero participará en la campaña de estas elecciones generales del próximo 29 de noviembre, después de haber jugado un papel fundamental en las últimas, en las que Sánchez consiguió revalidar el poder por la mínima con el apoyo de la extrema izquierda y el separatismo.

No confirma si participará en la campaña

"Respeto su presunción de inocencia y defiendo el legado de José Luis Rodríguez Zapatero, particularmente en todo lo que atañe a los derechos de las mujeres y sus libertades. Pero tendremos que hablar con José Luis para ver si quiere participar en la campaña. Él, desde luego, es un activo para el PSOE", ha expresado Sánchez, intentando desviar el foco de los casos de corrupción que salpican de lleno a Zapatero.

Preguntado por las joyas de Zapatero de 1,3 millones de euros de valor, Sánchez ha dicho que también ha recibido regalos y ha puesto como ejemplo la pistola que le regalaron en Turquía: "Cuando me dieron la pistola que el presidente de Turquía regaló a los líderes de la Alianza Atlántica, me enteré de que en la Moncloa hay un espacio físico donde los expresidentes del Gobierno han dejado muchas cosas".

Cuestionado por si Zapatero debe renunciar a sus joyas y depositarlas en el palacio presidencial o incluso devolverlas, Sánchez ha dicho que"no le voy a decir a José Luis lo que tiene que hacer. Sé que es muy consciente de lo que debe hacer".