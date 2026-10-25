Tardón aguarda la información de Defensa sobre los buques marroquíes para valorar "una línea adicional de investigación"

La juez que investiga la invasión de Ceuta ha accedido a requerir al Ministerio de Defensa información sobre una eventual entrada de buques marroquíes en aguas de la ciudad y lo ha calificado como una diligencia previa para "determinar si existe algún elemento que justifique la apertura de una línea adicional de investigación".

La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, respondió al escrito de Iustitia Europa rechazando las diligencias que la formación política solicitaba en relación con la información que se hizo pública sobre una eventual entrada en aguas españolas de buques de Marruecos. No obstante, sí que pidió al Ministerio de Defensa que informase sobre si se habían producido entradas entre el 29 de julio y el 10 de agosto, que se aportasen grabaciones —si existiesen— y que se informase de si tenían conocimiento de alguna entrada posterior al 10 de agosto.

"Se trata de una diligencia previa, objetiva y proporcionada que permitirá comprobar la propia realidad del presupuesto fáctico sobre el que la acusación popular basa su solicitud y determinar si existe algún elemento que justifique la apertura de una línea adicional de investigación. Será una vez incorporada esa información solicitada cuando pueda valorarse, con una base fáctica mínimamente sólida y alejada de planteamientos prospectivos, la necesidad de acordar o no nuevas diligencias y/o líneas de investigación", señala el auto de la juez Tardón en el que pide información al Ministerio de Defensa y al que ha tenido acceso Libertad Digital.

Iustitia Europa pedía en su escrito datos del Estado Mayor de la Defensa, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno, del Centro Nacional de Inteligencia y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, de la Dirección General de la Guardia Civil y del Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima.

"No consta hasta la fecha dato alguno incorporado a la causa que permita sostener que la actuación de eventuales buques de guerra de la Armada del Reino de Marruecos formara parte del mecanismo de organización, facilitación o ejecución de tales hechos. Por otra parte, las diligencias interesadas afectan de forma directa a documentación militar operativa, registros de vigilancia y defensa nacional, información de inteligencia, comunicaciones diplomáticas entre Estados, etc.", contesta la juez.

"De estimarse su necesidad para el esclarecimiento de los graves delitos que en este procedimiento se investigan, exigirían su previa desclasificación y debida reserva. Pero que, indudablemente, deben llevar a esta instrucción a valorar que la obtención de dicha información exige una justificación reforzada derivada de los principios de necesidad, proporcionalidad y utilidad que han de presidir toda actividad instructora", añade.

"A tenor de la extensión y naturaleza de las concretas peticiones que se han dejado enunciadas en el antecedente fáctico segundo de esta resolución pudiera encontrarse clasificada, conforme a la Ley 9/1968, sobre secretos oficiales e incide en ámbitos de la actividad desarrollada por organismos nacionales e internacionales vinculados a la seguridad y la defensa", explica la juez.

No obstante, la juez sí que argumenta que a raíz de las informaciones publicadas en prensa sobre la posible entrada de buques, y que el presidente del Gobierno y algunos de sus ministros admitieron estos hechos, sí que resulta pertinente realizar una "diligencia concreta y proporcionada, dirigida exclusivamente a constatar el extremo previo acerca de la existencia de la referida intrusión y los términos en que pudiera haberse producido".

"Constatación que resulta imprescindible para poder valorar la pertinencia de cualquier otra actuación derivada, que pudiera entonces resultar total o parcialmente coincidente con la que aquí se examina", añade.