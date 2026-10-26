Con nuevas encuestas sobre la mesa y el recién logrado pacto PP-Vox para el Senado, Cayetana Álvarez de Toledo ha avisado este lunes de lo que en su opinión supondría que Pedro Sánchez lograra dar la vuelta a los sondeos: "Una remontada de Sánchez sería una bajada de España al infierno de la división, de la indecencia". "Lo que nos jugamos va más allá de lo político", ha avisado la recién nombrada número dos de Alberto Núñez Feijóo en Madrid en una entrevista en Antena 3.

Álvarez de Toledo ha avisado de que en estos comicios del próximo 29 de noviembre vamos "a fijar el listón moral de la vida pública". En estos años han pulverizado la moral a base de "putas, joyas, mordidas, enchufes, narcos" y "mafias", ha enumerado, entre otros hitos del sanchismo, la diputada popular.

Justo en el día en que se cierran las listas y ha trascendido el acuerdo de la derecha para tratar de garantizarse el control en el Senado, Álvarez de Toledo ha avisado de que la estrategia de Sánchez para estos comicios está basada en la división: "Que pierda el PP, que suba Vox" y el PSOE pueda "incluso sacar un escaño más" que los populares. "Él espera que nuestra división sirva a su victoria", ha sostenido, por lo que para la diputada "es muy importante que tengamos un PP muy ancho y fuerte". "Él lo que quiere es un empate que le permita mantenerse putrefactamente en la oposición torpedeando" al Gobierno que viene.

Pido una mayoría muy fuerte. Para recuperar la decencia, la democracia y la esperanza. Hoy en @EspejoPublico pic.twitter.com/qTlSBpGJst — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) October 26, 2026

Álvarez de Toledo también ha reflexionado sobre los altercados en Barcelona, ejemplo, en su opinión, del "odio guerracivilista" que intenta imponer Sánchez y su "odio a todo lo que significa ley" o convivencia. Tras apuntar que un pilar esencial del PP es "garantizar el orden y la libertad", la dirigente popular ha considerado que Sánchez "es un pirómano" que, como no puede gobernar por adhesión, "gobierna por odio y confrontación". "Alienta el odio porque no tiene razones. Invoca el amor, pero practica el odio y la división porque sólo así puede perpetuarse". Su estrategia, en su opinión, se basa en el fraude, el odio, el miedo "e incluso la violencia".

Preguntada por su perfil en el PP y su relación con el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, Álvarez de Toledo ha defendido que en el partido "tenemos diferencias, no todos somos idénticos" y ella reivindica "ser una dura", pues "significa claridad y fortaleza". "Lo necesitamos y él la tiene", ha dicho la diputada, para quien "tenemos a un hombre decente" frente a Sánchez, que "no es decente".