Blocus, el grupo que convocó los disturbios de Barcelona, llama a nuevas protestas en Madrid, Barcelona o Málaga

Los disturbios del sábado en el centro de Barcelona terminaron con un balance de 128 detenidos (72 de ellos menores de edad), unos 450 alborotadores identificados por los Mossos d'Esquadra. 15 agentes heridos (de los que 4 revisten gravedad) y unos 25 comercios saqueados. Los altercados incluyeron daños en mobiliario urbano y enfrentamientos con los agentes y han encendido las alarmas ante la posibilidad de nuevas convocatorias.

La cita fue convocada y difundida por un grupo denominado Blocus, de origen desconocido y cuya estructura también se desconoce. La movilización se promocionó mediante vídeos publicados en TikTok, que dirigían a los interesados hacia canales de mensajería privada. Entre ellos figuraba un grupo de Telegram llamado "Blocus BCN", al que no se accede libremente: los usuarios deben solicitar entrada y esperar la confirmación de un administrador.

Los Mossos d'Esquadra investigan quién está detrás de la convocatoria y qué relación existe entre los perfiles digitales que la difundieron y los participantes en los disturbios. La investigación trata de reconstruir la cadena de mensajes, identificar a los administradores y determinar si hubo coordinación previa para provocar los saqueos. La presencia de menores entre los detenidos añade otra dimensión a unas pesquisas que siguen abiertas.

También la Policía Nacional sigue la evolución de los mensajes, preocupada la aparición de nuevos mensajes convocando nuevas protestas para este sábado 31 de octubre. Las convocatorias circulan por TikTok y remiten a grupos de WhatsApp y Telegram en los que se promete compartir más detalles. Por ahora, las publicaciones presentan diferencias de horarios y ubicaciones, y su difusión no demuestra que todas las citas vayan a celebrarse.

En Madrid se han detectado varias convocatorias, con distintos horarios y puntos de encuentro. Algunas publicaciones sitúan la cita en la plaza de España a las 18.00 horas y otras la retrasan hasta las 19.00 horas. También circulan mensajes que señalan la Puerta del Sol desde las 17.00 horas. La falta de una hora común refleja que los llamamientos siguen dispersos y que no existe, por ahora, una convocatoria unificada.

En TikTok aparecen cuentas como @blocusmanifestacionmdrz y @blocusespanol, que difunden mensajes relacionados con la movilización. Algunas publicaciones invitan a los usuarios a pedir acceso a grupos privados de WhatsApp o Telegram para recibir instrucciones adicionales. Ese paso hacia canales cerrados dificulta comprobar quién coordina los mensajes y qué información se comparte dentro.

Como curiosidad, uno de eso perfiles, @blocusespanol, ya intentó movilizar a la gente para una jornada de protestas/disturbios a la francesa el sábado 10 y el domingo 11 de octubre en la Puerta del Sol de Madrid, lugar donde se ubica la acampada que protesta por los desahucios desde finales de septiembre. Nada extraño ocurrió esas noches, por lo que se puede considerar que esas convocatorias fueron un fracaso.

Barcelona también figura entre los destinos señalados para el sábado. Los mensajes localizados citan la plaza de Cataluña a las 17.00 horas y el paseo de Gracia, a la altura de la Casa Milà, a las 20.00 horas. Son llamamientos difundidos en redes y todavía presentan discrepancias, por lo que no puede darse por hecho que vayan a convertirse en concentraciones efectivas ni que estén coordinados por una misma estructura.

En Málaga, las referencias apuntan a San Pedro de Alcántara, mientras que otras convocatorias se han difundido para Algeciras, en Cádiz. En esta última localidad, algunos mensajes vinculan la cita con Halloween e incluyen indicaciones sobre disfraces y material para animar la concentración. Las informaciones disponibles no permiten confirmar que todas las publicaciones tengan el mismo origen ni que exista una organización central que controle cada llamamiento.