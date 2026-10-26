El Gobierno boicotea en precampaña al Supremo por la Ley de Nietos, a Pedraz por las cloacas y a Tardón por Ceuta

El Gobierno de Pedro Sánchez está boicoteando deliberadamente las investigaciones judiciales iniciadas en el Tribunal Supremo sobre la Ley de Nietos y en la Audiencia Nacional sobre las cloacas del PSOE y la invasión de Ceuta por Marruecos.

Desde que Pedro Sánchez convocase elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre, el Ejecutivo y el PSOE han desoído numerosas resoluciones del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional. Ante tal desobediencia, la justicia ha comenzado a dar ultimátum al Partido y al Gobierno de Sánchez.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital destacan que "la desobediencia reiterada del Ejecutivo para entregar a la Sala Tercera del Tribunal Supremo la información requerida para evitar el pucherazo con la Ley de Nietos dejando en suspenso el voto de los nacionalizados por la puerta de atrás con la instrucción de Sofía Puente. El Supremo se veía obligado este viernes a dar un ultimátum al Ejecutivo para que aporte la documentación requerida hace 5 semanas. De no hacerlo en el plazo indicado, el ministro de Justicia Félix Bolaños y el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares podrían acabar imputados por un presunto delito de desobediencia".

"El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordaba también este viernes dar un nuevo plazo improrrogable de 15 días al PSOE para que le entregue la información solicitada ya en varias ocasiones en el marco de la investigación de las cloacas. Por su parte, la también magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón tuvo que dar hace una semana otro ultimátum a la Policía Nacional para que entregase un informe sobre la invasión de Ceuta", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD aseguran que "es notorio el boicot y la desobediencia del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez que se está efectuando desde el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, el Ministerio de Justicia de Félix Bolaños y el Ministerio de Asuntos Exteriores de José Manuel Albares. Se aprecia un claro boicot a las investigaciones en curso".

"Pedraz podría haber acordado una entrada y registro de la sede del PSOE en la calle Ferraz tras la última negativa del Partido a entregar la documentación requerida alegando que les era imposible por la convocatoria electoral. El magistrado optaba por un nuevo plazo de 15 días, no obstante, podría haber efectuado como el Supremo un apercibimiento expreso en su escrito para deducir testimonio al PSOE en caso de no acatar su resolución", afirman.

"Por su parte, la juez Tardón se encuentra en otra situación, ya que las fuerzas policiales controladas por Grande-Marlaska tienen que elaborar los informes solicitados. No obstante, la magistrada puede seguir dando ultimátum para que se entreguen en el Juzgado los informes solicitados. La magistrada tampoco está satisfecha por el informe entregado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) dependiente del Ministerio de Defensa de Margarita Robles", concluyen.

El Supremo da un golpe encima de la mesa

El Tribunal Supremo daba un ultimátum este viernes al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para que entregasen la lista de las 163.020 personas afectadas por las medidas cautelares aplicadas contra la Ley de Nietos y les daba un plazo de 5 días para que lo hagan o, de lo contrario, los ministros podrían ser multados o incluso investigados penalmente.

La Sala acordaba concretamente "requerir, por medio del Abogado del Estado, a los Señores Ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que remitan a esta Sala, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral, la relación nominal de las 163.020 personas afectadas, por la aplicación de la Disposición Adicional 8ª.1.1 de la LMD, con expreso apercibimiento a los precitados de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la LJCA". En caso de que no cumplan con el plazo, el Supremo amenazaba con "la imposición de multa coercitiva por importe de 1.000 euros a los precitados señores Ministros que incumplan este requerimiento", e incluso, si es necesario, con "el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder".

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