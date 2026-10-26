El Gobierno insinúa que la "extrema derecha" alimenta la violencia en Barcelona

Las primeras valoraciones del Gobierno de la violencia vivida el sábado por la noche en Barcelona han sido para insinuar, como hizo Gabriel Rufián este fin de semana, que podría ser algo orquestado y que quien se beneficia es la "extrema derecha". En una entrevista en la cadena SER, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha condenado "sin paliativos" lo ocurrido y tras ello ha querido diferenciar "lo que ha pasado en Barcelona de otros movimientos que nacen de la sociedad civil, que de una manera absolutamente legítima reivindican derechos como la defensa de la educación pública o el acceso a una vivienda asequible".

Saiz ha cargado contra el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que el domingo, en un acto electoral en Salamanca, vinculó la permisividad gubernamental con los disturbios en la capital catalana: "Se están resistiendo a abandonar el poder con violencia", señaló el líder del PP, que denunció que tanto el PSOE como sus socios han contemporizado con los sectores violentos que han tomado las calles. "Hay que decirlo claro, siempre hablando de esto con la boca pequeña", dijo el líder de los populares. La ministra criticó declaraciones como estas, en las que se denunciaba cómo Sánchez "está jugando con fuego", con el fuego del "malestar social que ha provocado" y de "la violencia que no está frenando".

En opinión de Saiz, cuando se buscan responsables es "importante ver quién se beneficia de estos episodios". "Yo lo que diría es que cuando hay que buscar culpables, indudablemente va a haber una investigación en lo que ha pasado en Barcelona, pero cuando hay que buscar culpables yo me haría la pregunta de quién sale ganando con estos episodios", ha dicho la portavoz del Ejecutivo, quien acto seguido ha respondido a su propia pregunta: "Quien sale ganando, en el caos y en el odio, es la extrema derecha".

"Cuando se siembra el caos, el odio y la desinformación, siempre hay un ganador que es la extrema derecha", ha insistido en línea con lo afirmado el domingo por Gabriel Rufián, que también alimentó la teoría de la conspiración y habló incluso de "operación de Estado".

Sobre los saqueos del sábado en Barcelona, ha insistido en que van a ver "todas las responsabilidades" y se investigarán y aclararán los hechos. Y preguntada por la posibilidad de injerencias extranjeras, no ha querido descartarlo de plano: "Siempre es importante que nosotros trabajemos con realidades, no podemos hacer elucubraciones en cuestiones tan sensibles como esta". Saiz ha recalcado el papel que han tenido las redes sociales como medio de "amplificar los bulos y la desinformación" y ha considerado importante "poner encima de la mesa esa transparencia del algoritmo, ese acceso de los menores a las redes sociales con un control, con una pedagogía".

Puente: "¿Quién se beneficia?"

En términos similares se ha pronunciado este mismo lunes el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que considera "fuera de lugar" los actos violentos del fin de semana, más aún en el contexto actual, con las elecciones generales en las que la ciudadanía podrá pronunciarse, a la vuelta de la esquina. "Me parece fuera de lugar en cualquier caso, pero en una situación como la que vivimos todavía más", ha apuntado.

Aunque no sabe quiénes son los responsables de estos disturbios, considera que benefician a la extrema derecha y a la derecha, las formaciones políticas que trasladan que "todo es un caos y hace falta orden".

"Nosotros no estamos en esa línea, no creemos que el mundo sea un caos, desde luego no creemos que nuestro país lo sea, y desde luego no somos los que defendemos una solución contra el caos como la que defiende la derecha y la extrema derecha", ha indicado el ministro, que considera que los beneficiarios de que se produzcan este tipo de altercados "están claros".

"No podría aventurarme a decir quién está detrás, lo desconozco, lo que sí sé es quién se beneficia y sé el patrón que se está produciendo en otros lugares del mundo", ha apuntado.