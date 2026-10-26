El Gobierno vasco alerta de que los disturbios y saqueos de Bilbao estaban "perfectamente preparados"

Los disturbios de Bilbao no han sido una simple protesta que se descontroló. El Gobierno vasco ha advertido de que los altercados registrados este lunes estaban "perfectamente preparados" y ha confirmado que muchos de los detenidos son menores de edad. La violencia ha dejado coches y contenedores incendiados, ataques contra vehículos policiales, mobiliario urbano destrozado y saqueos en comercios familiares.

El consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha calificado de "graves" los incidentes que han sacudido la capital vizcaína, protagonizados por grupos violentos que se habían movilizado contra un acto de Vito Quiles en la Universidad de Deusto. La convocatoria del agitador fue finalmente suspendida, pero los disturbios continuaron después de que anunciara que no acudiría.

En declaraciones a ETB recogidas por Europa Press, Zupiria ha afirmado que los altercados posteriores a la concentración estaban "perfectamente preparados", algo que constituye un "motivo de alarma y de preocupación". El consejero ha advertido de que estos episodios recuerdan a movimientos violentos registrados en otros países europeos.

Zupiria ha señalado que desconoce si algún grupo local pudo participar en la organización de los incidentes, pero ha asegurado que la sociedad vasca no está dispuesta a aceptar este tipo de violencia. "Estamos asistiendo a algo que creímos olvidado", ha lamentado.

Detenidos menores de edad y ataques a la Policía

El responsable de Seguridad ha destacado la gravedad de los daños provocados durante los altercados. Además de la quema de contenedores y vehículos, ha denunciado "un ataque brutal a una moto de la Policía Municipal", así como destrozos en el mobiliario urbano.

El dato más llamativo es que, según ha precisado Zupiria, muchos de los arrestados son menores de edad. La presencia de menores entre los detenidos añade otra dimensión a unos incidentes que el Gobierno vasco considera especialmente preocupantes por su organización y por la violencia desplegada.

El consejero ha reclamado que la Ertzaintza actúe conforme a la ley, identifique y detenga a quienes hayan participado en los disturbios y los ponga a disposición de la Justicia. Al mismo tiempo, ha pedido una condena clara de estos comportamientos. "No hay fin que justifique el uso de la violencia", ha subrayado.

Saqueos en comercios familiares de Bilbao

La violencia no se limitó a las inmediaciones de la Universidad de Deusto. Según el relato de Zupiria, algunos grupos se desplazaron después hacia el centro de Bilbao, concretamente a la zona de Indautxu, donde saquearon varios establecimientos.

El consejero ha destacado que los comercios afectados no pertenecían a grandes cadenas, sino que eran negocios familiares. "Han saqueado algunos comercios familiares, no de grandes marcas", ha explicado.

Zupiria ha enmarcado los incidentes en un contexto de agitación política y social que, a su juicio, afecta a Europa, España y el País Vasco. En ese escenario, ha expresado su preocupación por la posibilidad de que grupos violentos estén intentando reproducir en Bilbao métodos vistos en Barcelona y otros lugares.

"Parece que alguien está queriendo emular movimientos violentos que hemos vivido en otros lugares de Europa", ha señalado, aunque ha evitado atribuir la organización de los altercados a un grupo concreto.