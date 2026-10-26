El guardia civil de Ceuta que se negó a cerrar la valla dice que nadie le trasladó ninguna alerta de invasión

El teniente coronel de la Guardia Civil que no quiso cerrar la valla el día de la invasión de Ceuta ha declarado en la Audiencia Nacional que a él no se le trasladó en ningún momento que existiese una convocatoria en Marruecos para entrar en la ciudad española coincidiendo con la celebración del Día del Trono.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, organizó la semana pasada una batería de declaraciones en la causa por la que se investiga el asalto a Ceuta. Este lunes estaban citados como testigos el inspector jefe de la Policía Nacional, Lorenzo Juan Fages, y el teniente coronel de la Guardia Civil y jefe de operaciones de la Comandancia de Ceuta. Ambos estaban llamados a declarar por un vídeo en el que se les identificó discutiendo en la frontera con Marruecos. Según el escrito de la Policía Nacional, se trata de un vídeo en el que se muestra la apertura de la valla fronteriza con Marruecos el día de la invasión. Para este martes están citados Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez, consejeros del Gobierno de Ceuta, los cuales fueron identificados por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en su declaración ante la juez.

Según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital, el guardia civil habría declarado que la puerta por la que entraron los inmigrantes estaba abierta y que él se negó a cerrarla. El momento de la discusión se produjo cuando el declarante discutió con uno de los policías que comenzaron a parar el flujo. Él llamó al comisario y enviaron a una tercera persona para calmar los ánimos entre cuerpos. De igual manera ha señalado que para los efectivos desplegados en la zona era imposible frenar a las más de 2.000 personas por hora que entraban.

De igual manera, el propio guardia civil ha insistido ante la juez que la competencia de la puerta es suya y no de la Policía. Además, ha precisado que si se hubiese cerrado la puerta se podría haber creado un aplastamiento.

Declaración de Gonzalo Sanz y la petición a Defensa

La última jornada de declaraciones de esta causa tuvo lugar el pasado 1 de octubre con la testifical del exdelegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, que se ratificó en su carta de dimisión en la que señalaba que sí que hubo avisos de la invasión y que llegaron al Gobierno. De igual manera, tras su declaración permaneció en la sede de la Audiencia Nacional aportando información de su teléfono móvil como mensajes y el registro de llamadas.

Por otro lado, el último movimiento de la juez ha sido el de pedir al Ministerio de Defensa que informe si entre los días 29 de julio y 10 de agosto se hubiera producido alguna entrada o permanencia de buques marroquíes en aguas españolas. Tardón se encuentra esperando esta diligencia antes de considerar "si existe algún elemento que justifique la apertura de una línea adicional de investigación"